To bude velké. Muchová a Sabalenková strhly dav už před turnajem, sestřih je hitem

Roland Garros je zpátky. Do startu antukového grandslamu už zbývají jen desítky hodin. Zatímco v mužské části se očekává poměrně nudný průběh s triumfem aktuálně neporazitelného Jannika Sinnera, mezi ženami to může být úplně jiná řežba. Mnohé naznačil trénink světové jedničky Aryny Sabalenkové s českou jedničkou Karolínou Muchovou, který v Paříži upoutal značnou pozornost.
Jednu bitvu už proti sobě v pařížském areálu odehrály. V semifinále ročníku 2023 nabídly duel, na který se nezapomíná.
Běloruská hvězda v předchozím průběhu turnaje neztratila ani set a vypadala neohroženě. Jenže krok před očekávaným finále narazila na českou překážku.
A publikum na stadionu Philippea Chatriera prožilo tři hodiny a sedmnáct minut královské zábavy.
První dvě dlouhé sady rozhodly až tie-breaky. První ovládla Muchová, druhý Sabalenková. Ta poté využila lepšího psychického rozpoložení a do rozhodujícího dějství vlétla ve velkém stylu. Vedla 5:2, měla mečbol.
Jenže Muchová zvládla zinscenovat fenomenální obrat.
Do konce zápasu už Sabalenkové nedovolila ani jeden game. Vyhrála 20 z posledních 24 míčů a postoupila do životního finále, ve kterém po dalším dechberoucím střetu podlehla Polce Ize Šwiatekové.
„Hrála neuvěřitelný tenis,“ hlesla tehdy po bolestivé porážce Běloruska.
Památný duel nyní Muchová se Sabalenkovou připomněly na společném tréninku před startem Roland Garros.
V některých jeho fázích hrály, jako by už šlo o všechno.
Předváděly fenomenální údery, strhující výměny a nalákaly do ochozů značné množství fanoušků. Tréninkové zápolení mělo nezvykle bouřlivou diváckou kulisu a donutilo i samotné organizátory French Open, aby z něj sestříhali video naplněné tenisovými skvosty a sdíleli jej na sociální sítě.
Muchová bude na turnaji plnit roli „černého koně“, je desátou nasazenou. Sabalenková pochopitelně platí za jednu z největších favoritek, Roland Garros ještě nikdy nevyhrála, loni ale došla premiérově do finále, kde podlehla Američance Coco Gauffové.
Obě tenistky se mohou teoreticky potkat až ve finále, jsou v rozdílných polovinách turnajového pavouka.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně, protest pořádá KSČM.
Stát uvažuje podle Babiše o prodeji Explosie, výnos by mohl být velmi vysoký
Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou
Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesnou. Litr benzinu v Česku oproti pátku zlevní o 12 haléřů na 45,11 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než v pátek.
Kdo by mohl nahradit v čele vlády Babiše. A jak se z něj stal „kolovrátek“ na slova
Pravidelný páteční pořad Tečka Radka Bartoníčka, v němž redaktor Aktuálně.cz pouští videoukázky nejen z české politiky, se tentokrát věnuje především premiéru Andreji Babišovi (ANO). V rozmezí pár dnů ukazuje Babišův styl vystupování na veřejnosti, při kterém nešetří ostrými výpady. Výsledkem jsou rozhodnutí, o kterých do poslední chvíle nikdo neví. Je proto otázkou, zda není čas na jeho výměnu.