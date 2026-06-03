Titán Menšík ukázal světu, co je zač. Slavné osobnosti nechápaly, co to Čech předvádí

Byl přehlížený, upozaďovaný. Před očekávanou bitvou supertalentů se mu nedostávalo zdaleka tolik pozornosti jako jeho brazilskému soupeři Joao Fonsecovi. A tak Jakub Menšík vytáhl nejsilnější možné argumenty: svůj špičkový tenis. Rivala po skvostném výkonu porazil 3:0 na sety a postoupil do semifinále Roland Garros, hrou přitom zaskočil pařížské publikum i slavné osobnosti světového tenisu.
Stadion Philippa Chatriera očekával dlouhou bitvu s vítězným koncem pro globálně uctívaného devatenáctiletého Brazilce. Podporu v hledišti měl rodák z Ria jednoznačnou.
Jak ale elektrizující úterní čtvrtfinále Roland Garros postupovalo, zůstávalo publikum stále častěji zaražené a potichu. Lepším hráčem byl totiž Menšík.
V prvních dvou setech uspěl zcela komplexním a nesmírně konzistentním tenisem, na které brazilský teenager marně hledal odpovědi.
Až ve třetím dějství to v hledišti pořádně ožilo. Fonseca poprvé sebral soupeři podání, Menšík ale rychle odpověděl. Brazilec znovu udeřil a vedl 5:3, jenže i tenhle náskok Čech na poslední chvíli smazal.
Sám si pak vypracoval neuvěřitelných šest mečbolů na příjmu. Fonseca při nich zahrál svůj nejlepší tenis a v nervydrásajících momentech je všechny smazal.
Šlo se do tie-breaku a v něm definitivně ožilo označení „mentální titán“, které si prostějovský rodák vysloužil už loni během velkolepého tažení za velkým titulem v Miami. Nepoznamenán infarktovým a nešťastným průběhem předchozích minut zkrácenou hru jasně ovládl a postoupil do semifinále pařížského grandslamu.
Na jeho výkon se ihned začaly snášet nadšené a také zčásti překvapené ohlasy. Mnohé naznačil už udivený výraz bývalého španělského hráče Alexe Corretji, který Menšíka zpovídal přímo na kurtu.
„Jakube, je ti dvacet let, ale zahrál jsi to jako zkušený veterán. Gratuluji, protože si právě porazil jednoho z nejtěžších soupeřů na celém okruhu,“ prohlásil. „Máme díky vám zařízenou zářivou budoucnost tenisu. Díky moc, dobrá práce,“ rozplýval se.
Pak se pozastavil nad tím, s jakým klidem Čech zvládl psychicky vyčerpávající koncovku.
„Můžeš nám vysvětlit, co se tam dělo? Protože to bylo absolutně šílené. Nevím, jak diváci, ale já jsem se potil, srdce mi bušilo jako o závod a ty jsi vypadal úplně klidně. To máš v žilách led nebo co?“ vyptával se renomovaný expert.
Menšík se smál a krčil rameny. „Na konci to byl asi nejlepší tenis, jaký jsem kdy předvedl,“ uznal. „Všichni jsme velmi ohromení tvým výkonem a variabilitou,“ reagoval ještě Corretja.
Nebyl sám, koho český mladík zaskočil. Značné překvapení vyjádřil i další bývalý šampion Mats Wilander.
„Před tímhle zápasem mi nedošlo, jak pestrou hru Menšík dokáže předvádět a jak je všestranný. Chodil na síť a zahrával nádherné krátké voleje do neuvěřitelných úhlů,“ poukázala bývalá světová jednička na herní variantu, v níž Menšík ve čtvrtfinále nebývale exceloval.
51 náběhů k síti proměnil ze 75 procent. Fonseca byl vpředu jen třiadvacetkrát s úspěšností 52 procent.
„To, jak se dokáže natáhnout pro míč a zahrát volej do úhlu, se často nevidí. Působí to naprosto přirozeně, dříve jsem to o něm vůbec nevěděl,“ přiznal Wilander.
„Jeho cit na síti i jeho atletické schopnosti mi vyrazily dech. Na svou výšku se pohybuje neuvěřitelně dobře a má vynikající instinkt. Ukázal, že tenisu opravdu rozumí, jeho tenisové IQ se zdá být mimořádně vysoké,“ analyzoval Švéd pro stanici Eurosport.
O převaze Menšíka nad Fonsecou nejlépe vypovídala statistika brejkbolů. Zatímco Brazilec si jich vypracoval za celý zápas pouze pět (a dva proměnil), Menšík jich sesbíral jednadvacet (a proměnil pět).
Dvacetiletý hráč udělal dojem i na Američana Johna McEnroea.
„Netušil jsem, jak je Menšík rychlý. Ten způsob, jakým dobíhal kraťasy? Neuvěřitelně šikovný s fantastickým citem. Řeknu vám jedno: příštích deset let ho bude všude plno,“ vyhlásil jeden z nejslavnějších tenistů historie.
Teď už snad Menšíka, který v pátek v životním semifinále vyzve největšího favorita turnaje Němce Alexandera Zvereva, nikdo přehlížet nebude.