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Sport

Ti před Vondroušovou. I světová jednička dostala čtyři roky, „odseděla“ devět měsíců

Simona Halepová
French Open
Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
French Open 2015: Sara Erraniová
Maria Šarapovová ve druhém kole Australian Open
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Simona Halepová |
Foto: Reuters
Sport,ČTK

Markéta Vondroušová dnes dostala čtyřletý trest za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Podívejte se na výběr nejznámějších dopingových případů v tenise za posledních 20 let.

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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).
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Archivní snímek z 28. července 2001 zachycuje ruského prezidenta Vladimira Putina (uprostřed) mezi dětmi v Mezinárodním dětském centru Artěk.
Archivní snímek z 28. července 2001 zachycuje ruského prezidenta Vladimira Putina (uprostřed) mezi dětmi v Mezinárodním dětském centru Artěk.
Archivní snímek z 28. července 2001 zachycuje ruského prezidenta Vladimira Putina (uprostřed) mezi dětmi v Mezinárodním dětském centru Artěk.

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