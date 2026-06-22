Ti před Vondroušovou. I světová jednička dostala čtyři roky, „odseděla“ devět měsíců

Markéta Vondroušová dnes dostala čtyřletý trest za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Podívejte se na výběr nejznámějších dopingových případů v tenise za posledních 20 let.
Politická šikana: Normalizace ČT započala už před nástupem Babišovy vlády
O tom, že se vláda Andreje Babiše (ANO) pokouší ochromit Českou televizi, nepochybuje ani jeden z autorů Politické šikany. Otázkou ovšem je, zda jde o proces, který započal až s nástupem současné vlády, a do jaké míry za to svůj díl odpovědnosti nesou také lidé zevnitř veřejnoprávní televize. Nejen o tom je nová epizoda našeho pravidelného podcastu.
Tvrdý trest pro Vondroušovou: čtyři roky bez tenisu! Jak to bylo s komisařkou?
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu.
Soud uložil 25 let vězení muži, který téměř odřízl hlavu svému známému
Soud ve středu uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Verdikt není pravomocný. Devětadvacetiletý Štrumfa se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal.
„Věříme, že prezident pochopí, o co nám jde,“ vzkázal Macinka. Řekl, jak vnímá žalobu
„Podávat na sebe žaloby, trestní oznámení nebo posílat tajné služby není ani správné, ani zodpovědné. Věřím, že pan prezident pochopí, o co nám jde,“ řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zahraničí Petr Macinka. Komentoval tím rozhodnutí vlády Andreje Babiše (ANO), která nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na nadcházejícím summitu NATO v turecké Ankaře. Ve hře je kompetenční žaloba.
Situace na Krymu je opravdu vážná. Úřady zavřely i kultovní pionýrský tábor
Úřady na Rusy okupovaném Krymu dnes oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Informují o tom ruskojazyčná média. Opatření, které platí ode dneška až do začátku září, se vztahuje i na Artěk, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě zejména v dobách socialismu. Na Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem na jaře 2014 zabralo Ukrajině, v posledních týdnech zesílila útoky ukrajinská armáda.