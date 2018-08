Thiem ve snaze dobýt Kitzbühel opět nezvládl hned první zápas

před 1 hodinou

Všichni rakouští hráči jsou na turnaji v Kitzbühelu ze hry už po třech hracích dnech.

Kitzbühel - Dominic Thiem nepotvrdil na domácím tenisovém turnaji v Kitzbühelu roli hlavního favorita na zisk trofeje a vypadl hned po prvním zápase. Nejvýše nasazený Rakušan nestačil v utkání druhého kola na slovenského soupeře z druhé stovky světového žebříčku Martina Kližana a po porážce 1:6, 6:1, 5:7 se mu opět záhy rozplynul sen o triumfu na domácím akci.

Osmý hráč světa Thiem ve třetí sadě neproměnil tři brejkboly za stavu 2:2 a další při skóre 5:5, sám pak dva nabídl soupeři ve 12. gamu a Kližan ten druhý proměnil po dvou hodinách hry ve vítězství a postup do čtvrtfinále. Proti Thiemovi se devětadvacetiletému Slovákovi daří, ve čtvrtém vzájemném utkání jej potřetí porazil.

"Já jsem zklamaný po každé porážce, ale dnes… Na stadionu byla neskutečná atmosféra, byl to skvělý zápas, otevřený, párkrát jsem byl blízko brejku. Že jsem to nakonec prohrál, to je pro mě šílené, totální zklamání," litoval Thiem.

Už po třech hracích dnech jsou ze hry všichni domácí hráči, čekání na rakouského šampiona přitom trvá už od roku 1993, kdy v horském středisku zvítězil Thomas Muster. Thiem tam hrál finále v roce 2014, ale prohrál s Belgičanem Davidem Goffinem a od čtvrtfinálové účasti o rok později vypadl v Kitzbühelu hned po prvním zápase už potřetí za sebou.

Vypadl i obhájce prvenství a dvojnásobný vítěz turnaje Philipp Kohlschreiber. Druhý nejvýše nasazený hráč jen pár hodin po své svatbě podlehl Uzbekovi Denisi Istominovi 7:5, 3:6, 1:6. Čtyřiatřicetiletý Němec si nedlouho před zápasem vzal dlouholetou přítelkyni Lenu.

Dvouhra - 2. kolo:

Kližan (SR) - Thiem (1-Rak.) 6:1, 1:6, 7:5, Berrettini (It.) - Albot (Mold.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:1.