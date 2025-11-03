Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

První set patřil Šwiatekové. Světová dvojka a šestinásobná grandslamová šampionka brzy vedla 3:0 a náskok udržela.
Pak však přišel její nečekaný výbuch. Z následujících třinácti her získala Polka jednu jedinou, v rozhodujícím třetím setu inkasovala dokonce potupného "kanára".
"Bylo těžké prohrávat, ale ve druhém setu jsem zatlačila a zlepšila servis. Jsem ráda, že jsem se do toho šla a hrála bod od bodu lépe," pochvalovala si Rybakinová.
Šestadvacetiletá wimbledonská vítězka z roku 2022 otočila duel proti Šwiatekové za hodinu a půl.
Porazila jí popáté z 11 zápasů a uspěla proti ní po sérii čtyř nezdarů. Pomohlo jí 20 vítězných míčů a vyhrála osmý zápas za sebou, k němuž nastoupila. Šwiateková doplatila na 42 nevynucených chyb, pětkrát přišla o podání.
Bývalá světová jednička Šwiateková se utká o druhé postupové místo s Američankou Amandou Anisimovovou. Narazí na sebe potřetí.
Ve finále letošního Wimbledonu zvítězila Šwiateková dvakrát 6:0, ve čtvrtfinále US Open vyhrála Anisimovová 6:4, 6:3.
Anisimovová oživila naději na postup po triumfu nad vítězkou letošního Australian Open Keysovou.
Také světová čtyřka musela duel otáčet a uspěla 4:6, 6:3, 6:2 po hodině a 45 minutách. Keysová, která doplatila i na 12 dvojchyb, přišla o šanci na postup.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Sereny Williamsové: Rybakinová (6-Kaz.) - Šwiateková (2-Pol.) 3:6, 6:1, 6:0, Anisimovová (4-USA) - Keysová (7-USA) 4:6, 6:3, 6:2.
|1.
|Rybakinová
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Šwiateková
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|Anisimovová
|2
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Keysová
|2
|0
|2
|1:4
|0
Čtyřhra:
Skupina Martiny Navrátilové: Sie Šu-wej, Ostapenková (6-Tchaj./Lot.) - Erraniová, Paoliniová (1-It.) 6:3, 6:4.
|1.
|Sie Šu-wej, Ostapenková
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Erraniová, Paoliniová
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|V. Kuděrmětovová, Mertensová
|1
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Muhammadová, Schuursová
|1
|0
|1
|0:2
|0
