Tenis

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu se stala první semifinalistkou Turnaje mistryň. V Rijádu dnes porazila Polku Igu Šwiatekovou 3:6, 6:1, 6:0. Světová šestka si v předstihu zajistila triumf ve skupině Sereny Williamsové.
Zklamaná Iga Šwiateková při duelu s Jelenou Rybakinovou na Turnaji mistryň
Zklamaná Iga Šwiateková při duelu s Jelenou Rybakinovou na Turnaji mistryň | Foto: Reuters

První set patřil Šwiatekové. Světová dvojka a šestinásobná grandslamová šampionka brzy vedla 3:0 a náskok udržela.

Pak však přišel její nečekaný výbuch. Z následujících třinácti her získala Polka jednu jedinou, v rozhodujícím třetím setu inkasovala dokonce potupného "kanára". 

"Bylo těžké prohrávat, ale ve druhém setu jsem zatlačila a zlepšila servis. Jsem ráda, že jsem se do toho šla a hrála bod od bodu lépe," pochvalovala si Rybakinová.

Šestadvacetiletá wimbledonská vítězka z roku 2022 otočila duel proti  Šwiatekové za hodinu a půl. 

Porazila jí popáté z 11 zápasů a uspěla proti ní po sérii čtyř nezdarů. Pomohlo jí 20 vítězných míčů a vyhrála osmý zápas za sebou, k němuž nastoupila. Šwiateková doplatila na 42 nevynucených chyb, pětkrát přišla o podání.

Bývalá světová jednička Šwiateková se utká o druhé postupové místo s Američankou Amandou Anisimovovou. Narazí na sebe potřetí.

Ve finále letošního Wimbledonu zvítězila Šwiateková dvakrát 6:0, ve čtvrtfinále US Open vyhrála Anisimovová 6:4, 6:3.

Anisimovová oživila naději na postup po triumfu nad vítězkou letošního Australian Open Keysovou.

Také světová čtyřka musela duel otáčet a uspěla 4:6, 6:3, 6:2 po hodině a 45 minutách. Keysová, která doplatila i na 12 dvojchyb, přišla o šanci na postup.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Sereny Williamsové: Rybakinová (6-Kaz.) - Šwiateková (2-Pol.) 3:6, 6:1, 6:0, Anisimovová (4-USA) - Keysová (7-USA) 4:6, 6:3, 6:2.

1. Rybakinová 2 2 0 4:1 2
2. Šwiateková 2 1 1 3:2 1
3. Anisimovová 2 1 1 2:3 1
4. Keysová 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra:

Skupina Martiny Navrátilové: Sie Šu-wej, Ostapenková (6-Tchaj./Lot.) - Erraniová, Paoliniová (1-It.) 6:3, 6:4.

1. Sie Šu-wej, Ostapenková 2 2 0 4:1 2
2. Erraniová, Paoliniová 2 1 1 2:2 1
3. V. Kuděrmětovová, Mertensová 1 0 1 1:2 0
4. Muhammadová, Schuursová 1 0 1 0:2 0

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
Mohlo by vás zajímat

A je jasno. Siniaková zakončí popáté rok jako jednička, vyrovná jinou slavnou Češku

A je jasno. Siniaková zakončí popáté rok jako jednička, vyrovná jinou slavnou Češku
2:19

"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma

"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma
2:19

Sinner sesadil Alcaraze a vrátil se do čela rankingu. Projděte si tenisové žebříčky

Sinner sesadil Alcaraze a vrátil se do čela rankingu. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika

Siniaková rozjela Turnaj mistryň úspěšně. S Američankou zvládly nečekané drama

Siniaková rozjela Turnaj mistryň úspěšně. S Američankou zvládly nečekané drama
Tenis sport Obsah Turnaj mistryň

Právě se děje

před 29 minutami
Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí
Fotbal

Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Mladen Žižovič zkolaboval na lavičce ve 22. minutě utkání, kdy jeho tým Radnički Kragujevac vedl 2:0 na hřišti Mladosti Lučani.
Aktualizováno před 56 minutami
Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje
Domácí

Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. Uvedla to na síti X.
před 1 hodinou
Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu
Zahraničí

Izraelští vědci po desetiletích práce znají jména pěti milionů obětí holokaustu

Úsilí o odhalení jmen židovských obětí začalo už v 50. letech 20. století. Tato práce pokračuje napříč generacemi.
před 2 hodinami
Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále
Tenis

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Naději na postup udržela na Turnaji mistryň Američanka Amanda Anisimovová, která zdolala krajanku Madison Keysovou.
před 2 hodinami
Magazín

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali
Prohlédnout si 6 fotografií
Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím.
Vila nabízí užitnou plochu 477 m², rozlehlé terasy a nádherný výhled na pozemek o rozloze 1644 m².
Aktualizováno před 3 hodinami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 hodinami
Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je
Zahraničí

Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Zelenskyj ignoroval republikánské voliče velmi dlouho. Největší chyba přišla během prezidentské kampaně před rokem.
Další zprávy