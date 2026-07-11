Těžké zklamání, opakovala Muchová. Popsala faktory, které ji ovlivnily, i výjimečnost Noskové

Už na kurtu během ceremoniálu na Centre Courtu dala Karolína Muchová jasně najevo, jak tvrdě ji porážka ve finále Wimbledonu zasáhla. Na následné tiskové konferenci silné zklamání potvrdila a dala nahlédnout do zákulisí fascinující české bitvy mezi ní a novou šampionkou Lindou Noskovou. Pro svou kamarádku měla jen slova respektu a obdivu.
„Je to tvrdá porážka. Jsem strašně zklamaná. Na druhou stranu, před turnajem bych účast ve finále stoprocentně brala. Měla jsem tu dva skvělé týdny. Časem tenhle výsledek docením a budu za něj šťastná,“ zahájila devětadvacetiletá Muchová hodnocení finále.
Ukázala v něm fascinující bojovnost. Prohrávala 2:6, 2:5. Ve druhém setu čelila pěti mečbolům Noskové. Doslova na vlásku se ale udržela v zápase a pěti vyhranými gamy v řadě vynutila rozhodující dějství.
„Prostě jsem chtěla bojovat o každý míč. Na tomhle turnaji mi záleží. Nechtěla jsem prohrát 2:6, 2:6. Byla jsem rozhodnutá udělat cokoli. Pořád jsem věřila, že to můžu otočit,“ popsala zvrat, který udělal ze sobotního finále velkolepý spektákl.
Olomoucká rodačka přiznala, že po zisku druhé sady mocně věřila v úspěch.
„Lidé mi začali fandit. Cítila jsem to. Cítila jsem podporu. Měla jsem pocit, že přetáčím momentum. Že to můžu dokázat. Bylo moc pěkné, že se to stalo. Ale sebralo mi to hodně sil a začátek třetího setu mi proklouzl mezi prsty,“ litovala.
Zmínila i konkrétní moment, který si bude dlouho vyčítat. V prvním gamu třetího setu měla tři brejkboly, jenže neproměnila.
„Měla jsem tam forhend, který jsem měla hrát po lajně, ne křížem. A ona mi to zabila. Kdybych vedla 1:0, mohlo to být úplně jiné,“ uvedla.
Obecně se na kurtu necítila příliš dobře. „Byl to jeden z mých horších zápasů na turnaji. Určitě jsem už tady hrála lépe. Dnes jsem začala hodně pomalu.“
Zároveň ale nechtěla brát kredit Noskové. „Zahájila nesmírně silně. Hlavně na servisu. Hrála opravdu rychle, udělala mi to hodně těžké. Chvíli mi trvalo, než jsem našla svůj rytmus. Nechala jsem tam všechno a stálo mě to spoustu energie,“ popisovala.
Pak promluvila o výjimečném výkonu jednadvacetileté soupeřky, nové wimbledonské vítězky.
„Je velmi nepředvídatelná. Má výborný servis, dnes obzvlášť. Nemohla jsem přečíst, kam bude podávat a to mi zápas velmi ztížilo. Hrála velmi statečně, šla si pro to. Je to taková klidná bojovnice. Bojuje o každý míč, pere se o každý bod, takže je nesmírně soutěživá. Hrát proti ní je opravdu těžké na jakémkoli povrchu,“ analyzovala Muchová Noskovou, s níž bude od pondělí sousedit ve světovém žebříčku.
Muchová poskočí na šesté místo, Nosková bude jen těsně za ní na sedmičce.
Poražená finalistka také na tiskové konferenci promluvila o faktorech, které více či méně přispěly k jejímu horšímu výkonu.
„Vítr zápas určitě ovlivňoval. Stoprocentně na servisu a také při nějakých pomalejších úderech,“ zmínila. Horší to ale bylo s nakumulovanou únavou.
„Semifinále bylo hodně tvrdé. Určitě jsem to fyzicky cítila. Byla jsem po zápase s Coco celkem unavená. Ale snažila jsem se na to nemyslet a dát do toho všechno,“ prohlásila Muchová. „A také nervy. Dnes jsem opravdu opravdu moc chtěla vyhrát. Možná mi to trochu svázalo ruce,“ dodala.
Zklamání prý bude nějakou dobu rozdýchávat. Už při ceremoniálu ale naznačila, že finále Wimbledonu pro ni s odstupem bude znamenat obrovskou vzpruhu a motivaci.
„Pořád je to obrovský výsledek. Vím, že moje hra je dobrá. Zlepšuji se. Cítím se na kurtu moc dobře. A ano, je nadále mým snem a cílem zvednout grandslamovou trofej. Tohle je sice nezdar, ale zároveň i motivace,“ uzavřela již dvojnásobná grandslamová finalistka.
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