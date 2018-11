Těžká rána pro fedcupový tým. Karolína Plíšková finále proti USA hrát nebude

před 1 hodinou

Karolína Plíšková kvůli natrženému lýtkovému svalu a problémům se zápěstím nenastoupí do finále Fed Cupu, v němž příští víkend české tenistky doma vyzvou USA.

Praha - Český fedcupový tým přišel týden před finále soutěže o velkou oporu. Kvůli natrženému lýtkovému svalu nebude moci do souboje s USA zasáhnout Karolína Plíšková, aktuální světová osmička.

Česká tenistka dnes absolvovala vyšetření u profesora Pavla Koláře, který diagnostikoval natržený lýtkový sval a obnovení chronických problémů se zápěstím.

Zranění si přivodila a zhoršila na turnaji mistryň v Singapore a její stav neumožňuje, aby do finále zasáhla. Tým tak doplní při své fedcupové premiéře Barbora Krejčíková, která spolu s již nominovanou Kateřinou Siniakovou tvoří první deblový pár světového žebříčku.

"Byl to pro mě obrovský šok. I když jsem věděla, že něco není v pořádku už v Singapuru. Byly dny, kdy mě bolela i chůze a cítila se hrozně. S koncem sezóny má ale každý bolístky, a tak jsem jim nepřikládala velkou váhu. Na finále jsem se moc těšila, ale po vyšetření u profesora Koláře je můj start vyloučený. Hrozně mě to mrzí. Máme natolik silný tým, že mě holky zastoupí a já jim budu moct držet palce, " uvedla v tiskové zprávě Plíšková.

"Mluvil jsem jak s Kájou, tak profesorem Kolářem a situaci naprosto chápu. Naštěstí po špatné zprávě přišla vzápětí i dobrá. Oslovil jsem Báru Krejčíkovou, která je na dovolené, ale po chvilce mi sdělila, že pro ni bude potěšením přijet a reprezentovat. Velmi si tohoto rozhodnutí přerušit dovolenou vážím. Stále máme silný tým a zůstáváme favority finále," komentoval situaci nehrající kapitán českého týmu Petr Pála.

Barbora Krejčíková z dovolené vzkázala: "Je to obrovská pocta reprezentovat Českou republiku ve finále Fed Cupu. Těším se moc na podporu českých fanoušků. V O2 areně to bude nepředstavitelná atmosféra. Je to splněný sen a krásná třešnička za vyvedenou sezónou."

Krejčíkovou a Siniakovou v české nominaci jako singlistky doplňují Petra Kvitová a Barbora Strýcová. Americká kapitánka Kathy Rinaldiová do Prahy přiveze Danielle Collinsovou, Sofii Keninovou, Alison Riskeovou a deblistku s českými kořeny Nicole Melicharovou. V týmu chybí Serena Williamsová, Sloane Stephensová či Madison Keysová.

Finále se bude hrát 10. a 11. listopadu ve vyprodané pražské O2 areně. Před domácím publikem slavily české tenistky triumfy ve finále nad Ruskem (2015), Německem (2014) a Srbskem (2012).

Američanky mají fedcupových trofejí osmnáct a ve vzájemné bilanci s ČR jasně vedou: z dvanácti soubojů vyhrály deset. Loni vyřadily oslabený český tým v semifinále na domácí půdě, v roce 2009 ho porazily v semifinále v Brně.