Terminátor Siniaková a bláznivá bitva v poušti, která se vymkla normálu. A teď hrozivá Ruska

Přezdívka, kterou jí před lety vymyslely spoluhráčky z české fedcupové reprezentace, znovu ožila v kalifornské poušti. Kateřina Siniaková je Terminátor. Česká tenistka se na velkém turnaji v Indian Wells blýskla vítěznou bitvou proti bývalé finalistce US Open. Bláznivý duel trval 3 hodiny a 28 minut a zapsal se do dějin aktuální sezony.
Siniaková zatím na takzvaném „pátém grandslamu“ září. V prvním kole dokázala vyřadit někdejší šampionku Australian Open Američanku Sofii Keninovou, ve druhém v noci na neděli odklidila také Kanaďanku Leylah Fernandezovou, 27. hráčku aktuálního žebříčku.
Po prvním jejím zápase asociace WTA zveřejnila samostatné video ukazující hned několik velkolepých úderů a výměn z dílny české tenistky.
A o Siniakové podrobně referuje i nyní. To, co se totiž v Indian Wells na stadionu číslo 4 odehrálo, se zřetelně vymklo normálu a logicky upoutalo výraznou pozornost.
Siniaková a Fernandezová zapsaly do statistik druhý nejdelší zápas aktuální sezony, na dvorci strávily 3 hodiny a 28 minut. Za dosavadním letošním rekordem Elsy Jacquemotové a Marty Kosťukové z prvního kola Australian Open zaostaly jen o tři minuty.
„Siniaková přežila vyčerpávající bitvu,“ napsala v reportáži WTA. Češka je ve světě tenisu zase za „nezničitelného robota“.
Během maratonského utkání přes tři hodiny ani jednou nebyla ve vedení.
V prvním setu stále dotahovala a nakonec prohrála 5:7. Ve druhém setu byla lepší a srovnala skóre poměrem 6:4. V rozhodujícím dějství ovšem musela znovu neustále odpovídat na vedení své soupeřky. Vždycky to ale zvládla a zápas dotáhla do závěrečného tie-breaku.
Když v něm Kanaďanka začala dvojchybou, bylo to vůbec poprvé, co se Siniaková dostala do vedení. Vzápětí ho obětavým, fyzickým výkonem, nad nímž vzhledem k délce utkání až zůstával rozum stát, dokázala nemilosrdně navyšovat.
První bodík uhrála Fernandezová až za stavu 0:4. A potom už žádný.
Siniaková ve zkrácené hře dominovala výsledkem 7:1 a po mečbolu, který uzavřel jeden z nejtěžších zápasů, jaké kdy odehrála, jen letmo zapumpovala pěstí, lehce se usmála a zamávala publiku.
Ve statistikách svítil vyrovnaný stav 134:134 na vyhrané míčky. Duel nabídl neuvěřitelných 37 brejkbolů. Siniaková využila čtyři z devatenácti, její soupeřka čtyři z osmnácti.
Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové postupem do třetího kola vyrovnala své maximum na prestižním kalifornském podniku. Do stejné fáze došla v roce 2017 a před rokem, kdy poté skončila na raketě krajanky Karolíny Muchové.
I teď bude mít v boji o své první tamní osmifinále obrovsky těžkou práci. Postaví se totiž osmnáctileté ruské superstar Mirre Andrejevové.
Rozložení sil přitom snad ani nemůže být rozdílnější. Zatímco Siniaková ve druhém kole bojovala tři a půl hodiny, obhájkyně loňského titulu měla hotovo za 52 minut. Andrejevová vyřídila Argentinku Solanu Sierrovou potupným výsledkem 6:0, 6:0 a její forma budí hrůzu.
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.