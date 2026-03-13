Tenistku vyděsila pistole a konkrétní výhrůžky. Chtěli prohru, rodinu hlídala policie

To, že sportovci a sportovkyně dostávají ošklivé až nenávistné vzkazy, je bohužel běžné a není to v pořádku. Ovšem to, čím si v posledních dnech prošla tenistka Panna Udvardyová, je daleko za hranou únosných mezí. Maďarka čelila konkrétním výhrůžkám směřovaným na své blízké, navíc není jediná.
Udvardyová zveřejnila svůj případ v sobotu na Instagramu. K příspěvku přiložila screenshoty zpráv, které jí přišly přes aplikaci WhatsApp.
Ten, kdo Maďarce psal, tedy musel znát její telefonní číslo. Tady nešlo o pouhý „hejt“ na sociálních sítích.
„Přečti si to pozorně, Panno. Zítra musíš svůj zápas prohrát,“ začínala zpráva, která Maďarku vyzývala k ovlivnění utkání proti Ukrajince Anhelině Kalininové na turnaji kategorie challenger v turecké Antalyi.
Autor zprávy psal o dvou ozbrojených skupinách, které jsou připraveny unést matku tenistky, pokud duel nedopadne podle jeho představ.
„Víme o tobě a tvé rodině všechno. Víme, kde žije tvá matka, babička, sourozenci,“ pokračovala zpráva. „Pečlivě si to promysli a zvažuj každý míček v zápase. Je to tvoje rozhodnutí. Buď prohraješ, nebo to bude peklo.“
Mrazivý text doprovázely fotografie pistole a jednotlivých členů Maďarčiny rodiny.
Sedmadvacetiletá hráčka informovala své blízké a také zástupce tenisové asociace WTA. Střetnutí v Turecku odehrála pod zvýšeným dohledem policie. V Maďarsku zase policisté dohlédli na její rodinu.
Od WTA zároveň slyšela znepokojivou odpověď.
„Řekli mi, že podobné výhrůžky obdrželo v poslední době několik hráček. Prověřují, zda nedošlo k úniku dat a osobních informací z databáze WTA,“ poznamenala Udvardyová.
Její příspěvek na Instagramu ostatně okomentovala italská tenistka Lucrezia Stefaniniová: „Ten stejný příběh. Stojím za tebou.“
Německá reprezentantka Eva Lysová připsala: „Tohle je tak děsivé. Co to sakra je?“
Aktuálně 95. hráčka světového žebříčku Udvardyová podotkla, že prožila velmi stresující dny plné strachu, což ji pochopitelně odvedlo od koncentrace na tenis.
V Antalyi ve zmíněném zápase s Kalininovou prohrála 6:7, 5:7 a ve středu vypadla hned v prvním utkání následujícího turnaje po porážce 3:6, 4:6 od Španělky Leyre Romerové Gormazové.
„Chci jasně říct, že tohle není normální. Není přijatelné dostávat takové výhrůžky, neměli bychom to ve sportu normalizovat,“ psala Udvardyová dále v příspěvku.
„Doufám, že WTA bude situaci nadále vyšetřovat a podnikne důraznější kroky k ochraně osobních údajů. Žádný hráč by se s ničím takovým neměl potýkat,“ uzavřela.
Právě tenistky jsou asi nejčastěji terčem podobných zpráv, které píší povětšinou zhrzení sázkaři.
Opakovaně na tento problém upozorňují i české hráčky.
Po letošním Australian Open zveřejnila hnus, jímž se musela ve svých zprávách prodírat, Linda Nosková. A v posledních dnech zalila vlna „hejtu“ Dominiku Šalkovou, která hrála v Antalyi na stejných turnajích jako Udvardyová.
