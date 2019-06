Strýcová nejdříve vyřadila parťačku, pak s ní postoupila do semifinále čtyřhry

před 1 hodinou

Barbora Strýcová a Sie Šu-wej postoupily na turnaji v Birminghamu do semifinále čtyřhry. Druhý nasazený pár se na travnatém kurtu znovu sešel den poté, co česká tenistka svou deblovou partnerku z Tchaj-wanu vyřadila ve 2. kole dvouhry a společný úspěch ve čtyřhře jim dnes usnadnilo zranění soupeřek. Americko-ukrajinský pár Raquel Atawoová, Ljudmyla Kičenoková vzdal za stavu 1:4 v úvodním setu.

Ve druhém kole dvouhry skončila generálka na Wimbledon pro světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Japonská tenistka prohrála s Julií Putincevovou 2:6, 3:6. Kazašská hráčka tak vyhrála i druhý vzájemný zápas s Ósakaovou, poprvé ale získala skalp první hráčky žebříčku WTA. Předchozí výhru totiž slavila ještě před tím, než Ósakaová získala grandslamové tituly na US Open a Australian Open a vystoupala na tenisový trůn.

Ósakaová začala zápas mizerně, prohrála úvodních pět gamů a celkem v prvním setu udělala 23 nevynucených chyb. I druhu sadu začala favoritka ztrátou podání, tentokrát ale dokázala vyrovnat a šla do vedení 3:2, další čtyři gamy ale opět ovládla Kazaška a vybojovala druhé letošní vítězství nad hráčkou z elitní pětky žebříčku.

Kerberová na Mallorce vyřadila vracející se Šarapovovovu

Souboj úřadující a bývalé wimbledonské vítězky zvládla na Mallorce lépe Angelique Kerberová, která ve 2. kole porazila Marii Šarapovovou 6:2, 6:3. Německá tenistka, kterou za dva týdny čeká v All England Clubu obhajoba titulu, tak předčasně ukončila comeback ruské soupeřky po zranění ramena.

Jednatřicetiletá Kerberová porazila Šarapovovou, jež ve Wimbledonu získala v roce 2004 první ze svých pěti grandslamových trofejí, počtvrté za sebou a v bilanci vzájemných duelů se ujala vedení 5:4. Ruska, která měla pauzu od únorové operace ramena, tak na trávě uhrála jen jedno kolo.

"Proti Marii je to vždycky těžké. Myslím, že si všichni ten zápas užili, my do toho daly všechno," řekla Kerberová po hodinu a půl dlouhém boji na centrálním dvorci.

Del Potro si ve vyhraném duelu zlomil čéšku a musí na operaci

Argentinský tenista Juan Martín del Potro utrpěl na turnaji v Londýně po osmi měsících znovu zlomeninu čéšky v pravém kolenu a musí na operaci. Dvanáctého hráče světového žebříčku čeká několikaměsíční pauza.

Třicetiletý Del Potro se zranil ve středu v Queen's Clubu v utkání prvního kola s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Bývalý vítěz US Open vyhrál 7:5, 6:4, ale utkání dokončil s bolavým a otékajícím kolenem, do nějž se uhodil při podklouznutí u sítě v osmém gamu druhého setu.

Bezmála dvoumetrový Argentinec se poté podrobil vyšetření a z turnaje odstoupil. Jeho tým dnes oznámil, že má zlomenou čéšku a musí na operaci, které by se měl podrobit v příštích dnech.

Del Potro si zlomil kolenní čéšku na pravé noze už loni v říjnu na turnaji v Šanghaji a na kurty se vrátil po čtyřech měsících v únoru. Je tak pravděpodobné, že Argentinec s dělovým forhendem nyní přijde nejen o Wimbledon, ale i o poslední letošní grandslam US Open.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 1,006.263 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Putincevová (Kaz.) - Ósakaová (1-Jap.) 6:2, 6:3, Bartyová (2-Austr.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Atawová, L. Kičenoková (USA/Ukr.) 4:1 skreč, Ostapenková, Voskobojevová (Lot./Kaz.) - Peschkeová, Melicharová (3-ČR/USA) 6:3, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kerberová (1-Něm.) - Šarapovová (Rus.) 6:2, 6:3, Bencicová (3-Švýc.) - Rogersová (USA) 5:7, 6:3, 3:1 skreč, Anisimovová (5-USA) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:4.

Tenisový turnaj mužů v Londýně (tráva, dotace 2,219.150 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Tsitsipas (1-Řec.) - Edmund (Brit.) 6:3, 7:5, Auger-Aliassime (8-Kan.) - Dimitrov (Bulh.) 6:4, 6:4, Kyrgios (Austr.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:4), 6:3.

2. kolo:

Simon (Fr.) - Anderson (2-JAR) 6:1, 4:6, 6:4, F. López (Šp.) - Del Potro (3-Arg.) bez boje, Schwartzman (Arg.) - Čilič (5-Chorv.) 6:4, 6:4, Medveděv (4-Rus.) - Pouille (Fr.) 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4, Raonic (6-Kan.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 7:6 (7:3), Mahut (Fr.) - Wawrinka (7-Švýc.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:2)..

Tenisový turnaj mužů v Halle (tráva, dotace 2,219.150 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Federer (1-Švýc.) - Tsonga (Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, A. Zverev (2-Něm.) - Johnson (USA) 6:3, 7:5, Bautista (7-Šp.) - Gasquet (Fr.) 6:1, 6:4, Berrettini - Seppi (oba It.) 4:6, 6:3, 6:2.