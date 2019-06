Siniaková si na světovou jedničku věří. Ósakaová se v Paříži drží na vlásku

před 3 hodinami

Jedním ze šlágrů sobotního programu na grandslamovém Roland Garros bude souboj dvou dívek s neposlušnými vlasy. Světová jednička Naomi Ósakaová svede boj o očekávaný postup mezi šestnáct nejlepších proti Kateřině Siniakové.

Pro českou tenistku půjde o největší grandslamový zápas dosavadní kariéry. Dějištěm bude v sobotu odpoledne druhé největší pařížské jeviště, magický kurt Suzanne Lenglenové.

Třiadvacetiletá Siniaková bude usilovat o první osmifinále na grandslamu v životě. Na ostře sledovaném dvorci, proti ostře sledované sokyni.

Japonská světová jednička útočí na třetí vítězný turnaj velké čtyřky v řadě, jenže naděje na její působivý hattrick zatím v Paříži dýchá přerývaně, křehce a velmi nejistě. Ósakaová dvakrát s vypětím všech sil přežila vlastní náhlou smrt.

"Naomi je skvělá hráčka, ale tady se zatím trošku trápí. Tak doufám, že mám šanci a dokážu ji využít," věří Siniaková.

Krůček od vyřazení se tenisová královna ocitla již v prvním kole, kdy se jí do cesty postavila Slovenka Anna Karolína Schmiedlová. Od 90. hráčky světa dostala Ósakaová v první sadě kanára, ve druhém byla Slovenka několikrát dva míčky od vítězství. Šampionka US Open i Australian Open ale dokázala otočit.

Problémy měla i ve druhém kole, tentokrát již očekávanější, vzhledem k tomu, že se na druhou stranu sítě postavila stále nebezpečná Viktoria Azarenková. Japonka opět prohrávala, 4:6 a 2:4. Znovu ale ukázala psychickou odolnost a slavila postup do třetího kola, které je na pařížské antuce jejím dosavadním maximem.

"Antuka asi není její oblíbený povrch, na tvrdém by to s ní bylo těžší," je si vědoma česká tenistka. Siniaková nabrala sebevědomí precizně zvládnutým dramatem proti Marii Sakkariové.

Cenný skalp nasazené Řekyně a postup mezi dvaatřicet nejlepších tenistek ji po nevydařeném průběhu sezony zase vyzdvihl mentálně nahoru

"Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát, že na to mám, protože jsem taky teď předvedla slušné zápasy. Doufám, že to chytnu od začátku, a budu se to snažit co nejdéle vydržet," prokazuje odhodlání poprat se o životní úspěch.

Taktika bude v sobotu jasná: "Naomi je hodně agresivní hráčka, takže budu chtít hrát agresivně dřív, než s tím začne ona."

Recept už nabídly Schmiedlová s Azarenkovou. Japonka se v defenzivě necítí komfortně, klíčem je rozbít její herní rytmus. Na druhou stranu ani to nemusí stačit. Ósakaová je nejlepší v tom, že se kdykoli dokáže do zápasu vrátit. V jednadvaceti letech prokazuje nevídanou psychickou odolnost.

"V určitém bodě už se ani nedívám na skóre. Prostě to beru míček za míčkem. Když si takhle nastavím hlavu, cítím, že můžu vyhrát, ať už se zápas vyvíjí jakkoli špatně," popisuje Ósakaová příhodně své schopnosti.

Silná je i fyzicky. Proti Azarenkové postupně řadila vyšší rychlostní stupeň, až namlsaná soupeřka prostě přestala stačit.

"Myslím, že jsem se během zápasu ani jednou nepotopila někam dolů, ona prostě hrála dobře. Já jen čekala, že se přece jen trochu unaví a byla jsem agresivnější," říká držitelka světového trůnu.

Proti Siniakové nastoupí podruhé v kariéře. Loni na tvrdém povrchu v Dauhá českou protivnici vyškolila výsledkem 6:4, 6:0. První antukové setkání obou hráček by mohlo nabídnout přece jen dramatičtější podívanou.