Tenistka se na Roland Garros bizarně zranila. Tohle se nesmí stávat, zlobí se hvězda

Turecká tenistka Zeynep Sönmezová se na Roland Garros zranila, když zakopla o reklamní panel. Musela kvůli tomu vzdát 2. kolo čtyřhry, v němž společně s Němkou Tatjanou Mariaovou hrála proti Ukrajinkám Dajaně Jastremské a Anhelině Kalininové.
Na incident reagovala čtyřnásobná vítězka pařížského grandslamu Iga Šwiateková, která kritizovala pořadatele.
Sönmezová se snažila doběhnout vysoký míč. Když couvala a sledovala míček, připletl se jí pod nohy panel s reklamním nápisem, který pořadatelé umístili před stěnu na zadním konci kurtu.
Spadla a zřejmě měla problémy s pravým kolenem. Utkání tak pro ni skončilo hned v úvodu prvního setu, když s Mariaovou prohrávaly 0:2.
Polská hvězda Šwiateková vyzvala pořadatele, aby jednali.
„Když se něco takového stane, přirozeně musíte reagovat, protože určitě jsou jiné možnosti. Tohle by se nemělo stávat. Doufám, že tu reklamu dají někam jinam nebo prostě odstraní, protože to rozhodně není bezpečné," řekla.
Ve čtvrtek o reklamní panel zakopla také Britka Katie Boulterová, které se na rozdíl od Sönmezové nic nestalo. Přesto už ona volala po změně.
Tentokrát Tünde Bartha Babišovi zavařila. Výsledkem může být kolaps péče o závislé
Přesun vládních agend pod vybraná ministerstva pod taktovkou Andreje Babiše a šéfky Úřadu vlády Tünde Barthy bude mít praktické dopady, které mohou premiéra zasáhnout tam, kde to nejmíň potřebuje. Ze všeho nejvíc se ale ukazuje, že premiér a jeho okolí improvizují, namísto aby postupovali koncepčně a systémově. Doplatit na to ovšem může celá země, varují odborníci.
ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě
Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios dosáhly obě strany velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, které schází pouze Trumpův souhlas.
Přelomové plány s Měsícem. Na jižním pólu vznikne obří základna, první krok k osídlení
NASA rozjíždí největší návrat člověka na Měsíc od dob programu Apollo. Americká kosmická agentura už objednala první robotické moduly, měsíční buginy i speciální drony, které mají připravit rozsáhlou základnu na jižním pólu Měsíce ještě před příletem astronautů. Projekt za stovky miliard dolarů má být prvním krokem k trvalému osídlení Měsíce a později i k cestě lidí na Mars.
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu. Kdo ho ve sněmovně nahradí?
Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se v pátek v Poslanecké sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem. Novinářům to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Berana podle něho nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.