Takhle se nedá hrát, uvědomuje si Plíšková po dalším selhání na grandslamu

Takhle špatný grandslamový rok tenistka Karolína Plíšková nezažila pět let. Kvůli koronaviru se nehrál Wimbledon a na zbylých třech turnajích velké čtyřky někdejší světová jednička nepřešla přes třetí kolo.

"Byly tři grandslamy a dopadly dost špatně," zhodnotila Plíšková třetí kolo na lednovém Australian a druhé na US Open i nyní na Roland Garros. "To asi nebude náhoda. Ale horší už to být příští rok nemůže. To je asi pozitivní."

Krátce po zklamání z vyřazení z antukové Paříže nechtěla dělat unáhlené závěry. "Určitě se k tomu vrátím, minimálně se nad tím zamyslím a uvidíme, co se dá dělat a změnit, aby to příští rok dopadlo jinak," řekla osmadvacetiletá tenistka.

Letos hraje první sezonu pod novým trenérským duem. Venezuelana Daniela Vallverdua, o kterého se dělí se Švýcarem Stanem Wawrinkou, a bývalou ukrajinskou deblistku Olgu Savčukovou angažovala především pro úspěchy na grandslamech. Má ale titul z Brisbane a před Roland Garros postoupila do finále v Římě.

Zatímco v Itálii se hrálo v teple, ve Francii zpočátku v chladu a dešti. "Rozdíl v teplotách je asi patnáct stupňů, to je dost velká změna. Tam mi to sedlo od začátku, cítila jsem se dobře a přišlo mi to o hodně rychlejší," vzpomínala na Řím.

V Paříži naopak od prvního kola nehrála dobře. Egypťanku Majar Šarífovou ještě přetlačila, ale na Lotyšku Jelenu Ostapenkovou už nestačila. "Pocitově to bylo asi tak nějak podobné, hrála jsem blbě tenhle zápas i ten první," řekla Plíšková.

Nemohla se spolehnout na podání, od kterého se odvíjí její hra. "Energii jsem měla, ale nebylo to znát ve výměnách ani ve hře. Pohyb byl možná jediný dobrý, ale to při mém stylu tenisu nestačí. Takhle se nedá hrát," konstatovala.

Finále v Římě nedohrála kvůli zraněnému stehnu. Po týdnu ale hrála bez tejpu a bez výmluv. "Ani jeden míček jsem neprohrála kvůli noze," řekla jasně. Větším problémem byl chlad, v kterém míče nelétaly rychle, jak by si přála. "Podmínky nejsou dobré, bojovala jsem s timingem servisu i úderů," přikývla lounská rodačka.

Teoreticky by měla letos hrát halový turnaj v Ostravě. "Momentálně nepřemýšlím o tenisu v příštích týdnech vůbec," řekla po konci na Roland Garros a dodala: "Teď to nechám chvíli být, vychladnout. Dám tomu čas a zamyslím se nad tím."