Sen o triumfu je pryč. Kvitová nestačila na Keninovou, v Paříži si finále nezahraje

Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes zahájili vyjednávání o návrhu společné migrační a azylové politiky, kterým chce Evropská komise nahradit současná pravidla. Balíček počítající s urychlením návratů neúspěšných žadatelů i s povinnou solidaritou všech členských zemí vyvolal hned po zářijovém zveřejnění vedle souhlasných reakcí i kritiku zvláště ze států východní části unie. Německý ministr vnitra Horst Seehofer po dnešní videokonferenci se svými unijními kolegy prohlásil, že všechny státy ukázaly vůli k dohodě. Přes různé postoje proto německý ministr vidí šanci na shodu na základních principech ještě letos.

Nový migrační systém má podle unijní exekutivy ukončit neúnosný stav, kdy jsou uprchlické tábory v Řecku a dalších jihoevropských státech přeplněny žadateli o azyl a země si mezi sebe zdlouhavě, neochotně a na základě jednorázových domluv rozdělují lidi z každého plavidla, které někoho zachrání ve Středozemním moři.

Návrh komise počítá s výrazným urychlením azylových procedur a návratů neúspěšných žadatelů. Všechny členské země se podle něj mají solidárně podílet na zvládání migrace. Dostat by však měly na výběr, jestli u sebe přijmou žadatele o azyl nebo se raději postarají o deportace odmítnutých migrantů.

Zatímco zvláště státy západní a severní Evropy plán z větší části podporují, z Polska, Maďarska či Česka znějí hlasy požadující jeho úpravy. Česko a další kritické země však zdůrazňují, že by se EU měla co nejvíce zaměřit na to, aby migraci řešila již mimo hranice unie. Žádný ze států přitom podle Seehofera neodmítá pakt jako celek.