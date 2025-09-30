Na český souboj nedojde. V Pekingu končí Bouzková i obhájkyně Muchová

Po jednoznačných dvou setech vyvrcholil duel Muchové s Anisimovovou vyrovnanou třetí sadou, v níž si soupeřky držely podání až do stavu 4:4. V devátém gamu ale letošní dvojnásobná grandslamová finalistka prolomila díky skvělým returnům podání české tenistky a poté zápas dopodávala. Při prvním mečbolu Muchová zahrála příliš dlouhý forhend.
Dvaapadesátá hráčka žebříčku Bouzková vzdorovala světové osmičce Paoliniové hodinu a tři čtvrtě. V zápase se sedmadvacetileté pražské rodačce nedařilo na servisu, udělala sedm dvojchyb a z deseti gamů na podání vyhrála jen čtyři. V koncovce druhé sady odvrátila Bouzková tři mečboly, na křížný forhendový return Paoliniové při čtvrtém mečbolu už nedosáhla.
Ve středu bude usilovat o postup do čtvrtfinále poslední z českých zástupkyň Linda Nosková, jejíž soupeřkou bude Ruska Anastasia Potapovová.
Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo: Paoliniová (6-It.) - Bouzková (ČR) 6:2, 7:5, Anisimovová (3-USA) - Muchová (13-ČR) 1:6, 6:2, 6:4.