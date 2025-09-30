Tenis

Na český souboj nedojde. V Pekingu končí Bouzková i obhájkyně Muchová

ČTK ČTK
před 59 minutami
Karolína Muchová loňskou finálovou účast na tenisovém turnaji v Pekingu neobhájí. V osmifinále devětadvacetiletá olomoucká rodačka podlehla 6:1, 2:6, 4:6 světové čtyřce Amandě Anisimovové z USA. Ve 4. kole vypadla i Marie Bouzková po porážce 2:6, 5:7 s Italkou Jasmine Paoliniovou. Ve čtvrtfinále se obě Češky mohly utkat spolu.
Karolína Muchová
Karolína Muchová | Foto: Reuters

Po jednoznačných dvou setech vyvrcholil duel Muchové s Anisimovovou vyrovnanou třetí sadou, v níž si soupeřky držely podání až do stavu 4:4. V devátém gamu ale letošní dvojnásobná grandslamová finalistka prolomila díky skvělým returnům podání české tenistky a poté zápas dopodávala. Při prvním mečbolu Muchová zahrála příliš dlouhý forhend.

Dvaapadesátá hráčka žebříčku Bouzková vzdorovala světové osmičce Paoliniové hodinu a tři čtvrtě. V zápase se sedmadvacetileté pražské rodačce nedařilo na servisu, udělala sedm dvojchyb a z deseti gamů na podání vyhrála jen čtyři. V koncovce druhé sady odvrátila Bouzková tři mečboly, na křížný forhendový return Paoliniové při čtvrtém mečbolu už nedosáhla.

Ve středu bude usilovat o postup do čtvrtfinále poslední z českých zástupkyň Linda Nosková, jejíž soupeřkou bude Ruska Anastasia Potapovová.

Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Paoliniová (6-It.) - Bouzková (ČR) 6:2, 7:5, Anisimovová (3-USA) - Muchová (13-ČR) 1:6, 6:2, 6:4.

 
