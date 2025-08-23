Bouzková boj o finále vzdala, její start na US Open je nejistý

Sedmadvacetiletá Bouzková přišla o možnost postoupit do devátého finále na okruhu WTA, kde mohla bojovat o třetí titul a druhý letos. V červenci triumfovala na turnaji v Praze.
Duel se dohrával o den později, v pátek byl přerušen kvůli silnému dešti. Obě tenistky se dnes vrátily na kurt za stavu 2:2, česká tenistka ale měla v dohrávce zdravotní potíže a přišla hned o úvodní tři gamy.
Za stavu 2:5 a 40:15 si rodačka z Prahy vzala pauzu na ošetření, poukazovala na pravou kyčel. Po ošetření a návratu na kurt sice snížila, Alexandrovová ale vzápětí sadu dopodávala.
Bouzková ještě zahájila na servisu druhý set, když ale přišla o první dva fiftýny, duel vzdala. Nejistá je tak i její účast na grandslamu US Open, který startuje v New Yorku v neděli. Tam by Bouzková měla v 1. kole narazit na Francouzku Elsu Jacquemotovou.
Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Alexandrovová (2-Rus.) - Bouzková (ČR) 6:3, skreč.