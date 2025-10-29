Tenis

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Aktualizováno před 3 hodinami
Tenistka Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se sedmou nasazenou Kimberly Birrellovou z Austrálie.
Linda Fruhvirtová
Linda Fruhvirtová | Foto: Reuters

Dvacetiletá Fruhvirtová měla k úvodnímu zápasu v Indii nastoupit už v pondělí, ale pořadatelé její utkání kvůli nepřízni počasí dvakrát odložili.

Ve druhém kole vítězku turnaje z roku 2022 čeká Janice Tjenová z Indonésie.

Sára Bejlek

Bartůňková, která měla do turnaje původně vstoupit v úterý, nedala v prvním setu australské soupeřce šanci a získala ho za 29 minut. Druhou sadu ale devatenáctiletá Češka nezvládla a Birrellová vyrovnala.

Do rozhodujícího setu pak Bartůňková vstoupila brejkem, výhodu ale nevyužila a dovolila soupeřce otočit skóre na 3:1. Ztrátu už smazat nedokázala a stejně jako před týdnem v Tokiu dohrála v prvním kole.

Tenisový turnaj žen v Čennaí (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: L. Fruhvirtová (ČR) - Lew Yan Foonová (Fr.) 6:2, 6:2, Birrellová (7-Austr.) - Bartůňková (ČR) 1:6, 6:1, 6:3, Garlandová (Tchaj-wan) - Hartonová (Niz.) 6:4, 6:3, Rodionovová (Austr.) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 5:5 skreč, Tjenová (4-Indon.) - Wernerová (Něm.) 6:4, 6:7, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Paříži (tvrdý povrch, dotace 6,128.940 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Altmaier (Něm.) - Ruud (8-Nor.) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo: Miedler, Cabral (Rak./Portug.) - Macháč, Borges (ČR/Portug.) 6:3, 7:6 (10:8).

Tenisový turnaj žen v Ťiou-ťiang (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Golubicová (2-Švýc.) - Pridankinová (Rus.) 6:0, 4:6, 7:5, Taggerová (Rak.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 6:2, Korpatschová - Seidelová (obě Něm.) 3:6, 6:0, 6:1, Putincevová (5-Kaz.) - Čeng Wu-šuang (Čína) 6:2, 6:0.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Šalková, Kornějevová (ČR/Rus.) - Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 10:5.

Další zprávy