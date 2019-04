Sbírala míče Federerovi, fotila se s Šafářovou. Teď je Bouzková sama hvězdou Fed Cupu

před 46 minutami

Před deseti lety se Marie Bouzková jako malá holčička s copy fotila při Fed Cupu u kurtu a za sebou měla tehdy stoupající hvězdu Lucii Šafářovou. Dnes se obě tenistky nad fotkou zasmály, jelikož jsou v sestavě na baráž proti Kanadě, v které dvacetiletá Bouzková prožívá fedcupovou premiéru.

"S rodiči jsem jezdila na hodně Fed Cupů," řekla Bouzková novinářům v Prostějově. Na brněnské čtvrtfinále z roku 2009 proti Španělkám má památku v podobě zmíněné fotografie. "Lucka stála za mnou a já jsem se culila na kameru. Byla jsem malá, bylo mi devět let. Vždycky jsem se na Fed Cup těšila a mám hodně zážitků," řekla.

Jako malá tenistka měla i štěstí, protože se dostala do skupiny sběračů. Sbírala míče i v Davisově poháru. "I Federerovi," připomněla baráž z roku 2007. "Taky jsem sbírala na na Prague Open, když ještě byl na Štvanici turnaj WTA," dodala.

Tenisem žije díky rodině odmalička a sama už se zapsala do dějin. V roce 2014 vyhrála jako první Češka dvouhru juniorek na US Open. "Ale už to je jen vzpomínka a soupeřky to neporazí. Musí se makat dál a dál a každý den dokazovat víc a víc věcí," řekla pražská rodačka.

Před čtyřmi lety figurovala na 497. místě žebříčku, nyní je 115. "Každý rok jdu výš a výš. Sice pomalinku, ale jistě," řekla a jedním dechem dodala, že přechod mezi ženy je náročný. "Nepředstavovala jsem si tak dlouhou a těžkou cestu."

Letos vyhrála turnaj ITF v Irapuatu a na turnaji nejnižší kategorie WTA kategorie 125K v Guadalajaře došla až do finále. I díky tomu klepe na stovku. "Není to chvění, ale motivace posledních týdnů. Budu bojovat o hlavní soutěž Wimbledonu," vytkla si za cíl poprvé v kariéře hrát na trávě slavného All England Clubu.

Bossem, jak má napsáno na svých stránkách, týmu je její otec Milan Bouzek. "Máme skvělý vztah a tenis nás neohrožuje, spíš naopak sbližuje," věřila Bouzková, že profesionální tenis nemá vliv na rodinné vazby, i když to není výjimkou.

Už skoro pět let patří do jejího realizačního týmu i trenér Cristian Requeni. Španěl na Hané dohlíží na její údery a třeba u snídaně spolu zkoušejí mluvit španělsky. "Ale vydržíme to dvě věty a vracíme se do angličtiny," uvedla Bouzková.

Sama jako nováček v reprezentaci většině členů realizačního týmu vyká. Ona je pro každého Maruškou. "Ale v jiných státech by bylo těžké to vyslovovat, takže ve světě jsem Mary. Ale Maruška se mi líbí víc," usmála se Bouzková.