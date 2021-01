Tenistka Bouzková v Melbourne postoupila do druhého kola

Česká tenistka Marie Bouzková na turnaji Yarra Valley Classic v Melbourne porazila 6:2, 6:0 Samanthu Stosurovou a postoupila do druhého kola. Další soupeřkou šestnácté nasazené hráčky bude Španělka Aliona Bolsovová.

Dvaadvacetiletá Bouzková stejně jako ostatní hráčky musela po příletu do Austrálie projít dvoutýdenní karanténou kvůli koronaviru, veteránce Stosurové však nedala šanci. Bývalou čtvrtou hráčku světa, která nyní figuruje na 112. místě žebříčku, porazila za 62 minut.

Také v dalším kole narazí Bouzková, jíž v pořadí WTA patří 52. místo, na hráčku mimo světovou stovku. Rodačce z Kišiněva Bolsovové patří 102. příčka. Jediný vzájemný zápas na okruhu WTA v roce 2018 v Monterrey vyhrála Bouzková 6:1 a 6:2.

Kromě Bouzkové se na tomto přípravném turnaji před Australian Open představí ještě další čtyři české tenistky. Kristýnu Plíškovou čeká první kolo, zatímco Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou a Markétou Vondroušovou zasáhnou až do druhého kola.

Tenisový turnaj žen Gippsland Trophy v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 447.620 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Garciaová (12-Fr.) - Rodionovová (Austr.) 6:3, 6:4, Ostapenková (13-Lot.) - Erraniová (It.) 4:6, 6:3, 6:1, Hercogová (15-Slovin.) - Gasparjanová (Rus.) 2:6, 6:3, 6:3, Potapovová (Rus.) - Osuigweová (USA) 6:3, 6:0, Sasnovičová (Běl.) - Curenková (Ukr.) 3:6, 6:4, 6:4, Kasatkinová (Rus.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 6:1, Paoliniová (It.) - Marinová (Kan.) 7:6 (7:2), 6:3, Kanepiová (Est.) - Sharmaová (Austr.) 1:6, 7:5, 6:2, McNallyová (USA) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, Koviničová (Č. Hora) - Zidanšeková (Slovin.) 6:3, 6:3, Peraová (USA) - Gadeckiová (Austr.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:3, Babosová (Maď.) - Tigová (Rum.) 7:6 (7:5), 6:3, Schmiedlová (SR) - Savinychová (Rus.) 6:1, 6:3, Petkovicová (Něm.) - Trevisanová (It.) 6:1, 3:6, 7:5.