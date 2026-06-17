Bartůňková skolila světovou čtyřiadvacítku a může vyzvat královnu tenisu

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elise Mertensovou 6:1, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále.
Utkání proti světové čtyřiadvacítce vyhrála za hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Z českých tenistek se dnes představí v Berlíně ještě Kateřina Siniaková. Třicetiletá rodačka z Hradce Králové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, vyzve třetí nasazenou Američanku Jessicu Pegulaovou.
Bartůňková, která startuje díky divoké kartě, navázala na pondělní vítězství nad semifinalistkou letošního Roland Garros Ruskou Dianou Šnajderovou. Mertensové oplatila lednovou porážku z Australian Open. O deset let starší soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila pět ze šesti brejkbolů.
První set získala tenistka I. ČLTK Praha díky dvěma brejkům, podařilo se jí dotáhnout brzké vedení 3:0.
Ve druhé sadě Bartůňková smazala manko brejku za stavu 0:2 a rozhodla dalším brejkem v deváté hře. Poté co se ujala vedení 5:4, uzavřela duel na podání čistou hrou.
Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 1,206.446 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Bartůňková (ČR) - Mertensová (Belg.) 6:1, 6:4.
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.