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Sport

Bartůňková skolila světovou čtyřiadvacítku a může vyzvat královnu tenisu

Sestřih zápasu Nikola Bartůňková - Elise Mertensová

Sport,ČTK

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elise Mertensovou 6:1, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále.

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Utkání proti světové čtyřiadvacítce vyhrála za hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Z českých tenistek se dnes představí v Berlíně ještě Kateřina Siniaková. Třicetiletá rodačka z Hradce Králové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, vyzve třetí nasazenou Američanku Jessicu Pegulaovou.

Bartůňková, která startuje díky divoké kartě, navázala na pondělní vítězství nad semifinalistkou letošního Roland Garros Ruskou Dianou Šnajderovou. Mertensové oplatila lednovou porážku z Australian Open. O deset let starší soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila pět ze šesti brejkbolů.

První set získala tenistka I. ČLTK Praha díky dvěma brejkům, podařilo se jí dotáhnout brzké vedení 3:0.

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Ve druhé sadě Bartůňková smazala manko brejku za stavu 0:2 a rozhodla dalším brejkem v deváté hře. Poté co se ujala vedení 5:4, uzavřela duel na podání čistou hrou.

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 1,206.446 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Bartůňková (ČR) - Mertensová (Belg.) 6:1, 6:4.

Hurá na trávu s CANAL+ Sport

Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.

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