Tenis

Tenisté padají jako hrušky, Macháč se vymyká. Jeho další skreč dopálila Plíškovou

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 1 hodinou
Tradiční asijskou část tenisové sezony do značné míry devalvuje obrovské množství nedohraných zápasů. Jen v neděli v Šanghaji skončily skrečí - tedy odstoupením jednoho z protagonistů - tři utkání z osmi. Dalšímu podobnému nezdaru se přitom nevyhnul ani Tomáš Macháč, jehož bilance nedokončených duelů během posledního roku nemá konkurenci.
Tomáš Macháč
Tomáš Macháč | Foto: Reuters

Vysoké teploty a extrémní vlhkost v Číně ničí tenisty.

Novak Djokovič v neděli přímo na kurtu zvracel, náročnou třísetovou bitvu s Němcem Yannickem Hanfmannem přesto dotáhl do vítězného konce.

Jannika Sinnera chytly křeče, prakticky nemohl chodit a na lavičku dopajdal jen s pomocí rakety, která mu posloužila jako hůl.

Čtvrtý hráč světa Taylor Fritz svůj zápas dokončil, ale prohrál a ve druhém setu byl každou chvíli v hlubokém předklonu a jeho údery ztratily razanci.

Zkušený Belgičan David Goffin odehrál jen tři gamy, potom nechal do další fáze postoupit soupeře Gabriela Dialla. 

A skrečoval i Macháč.

S Valentinem Vacherotem z Monaka, až 204. hráčem světového žebříčku, drtivě prohrával 0:6, 1:3. Potom zamířil k síti předčasně podat ruku protivníkovi. Už popáté v sezoně.

Od loňského září český tenista nedohrál těžko uvěřitelných devět zápasů a v nelichotivé statistice pochopitelně nemá konkurenci. Možná jen vyjma Bulhara Grigora Dimitrova, který aktuálně drží děsivou sérii skrečí na pěti grandslamech v řadě.

Macháče čeká nepříjemný pád žebříčkem.

Právě Šanghaj pro něj v závěru aktuální sezony byla naprosto stěžejním turnajem. Před rokem totiž v nejlidnatějším čínském městě zářil a došel do semifinále, mimo jiné po slavném vítězství nad Carlosem Alcarazem. Nevydařená obhajoba tak Macháče pošle minimálně na konec elitní třicítky.

Související

Nemůže ani za rodiči do Ruska. Dostala jsem se ke zdi, líčí ztrápená tenisová hvězda

Darja Kasatkinová

Český tenista, který příští týden oslaví pětadvacáté narozeniny, to kvůli další skreči schytal od fanoušků na sociálních sítích, nicméně nejen od nich.

V pondělním vydání podcastu Rakety se do Macháče ostře pustila bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Podle ní neměl i přes zatejpované koleno a problémy s pohybem dostatečně závažný důvod duel vzdát. 

"Zápas jsem sledovala a nepřišlo mi, že by mu něco bylo. I kdyby tam měl ty tři zbylé gamy odstát, tak to prostě dohraju, dostanu 0:6, 2:6, taková ostuda by to zase nebyla. To, že skrečuje, je rozhodně horší," prohlásila dvojnásobná grandslamová finalistka.

"Já mám asi dvě skreče za dvacet let hraní," upozornila.

"A kdyby to byla jedna ročně, to se může stát, že to nesedne nebo tam tak nějak nechceš být. Jemu ale fakt nic nebylo, nebo minimálně to nebylo nic strašného. Jasně, že někdy ti nic jiného nezbývá, ale tohle nebyl ten případ," pokračovala Plíšková v kritice.

Její manžel a manažer Michal Hrdlička s ní polemizoval a poukazoval, že v posledních dnech a týdnech skrečí dramaticky přibylo. A zmínil i konec Sinnera, který jinak vyniká naprosto špičkovou fyzickou kondicí. Na vině je tedy podle něj stále náročnější program.

Související

"Po prvním setu jsem zvracel do záchodu." Menšík popsal likvidační podmínky na okruhu

US Open 2025 tenis Jakub Menšík

Na příliš nabitou sezonu, která obsahuje stále více povinných turnajů a je mnohem napjatější zejména vinou prodloužení velkých turnajů kategorie 1000 na dva týdny, si minulý měsíc znovu stěžovala polská hvězda Iga Šwiateková. Podpořil ji i Alcaraz.

Naopak Djokovič nářky odmítl, byť je rovněž jednoznačným odpůrcem dvoutýdenních turnajů, pokud to nejsou grandslamy.

"Je to individuální sport. Vždycky máte na výběr. Turnaje nejsou povinné, jen nedostanete finanční bonus. Je to volba, pokud chcete hrát méně. Hráči nicméně jezdí ve volnu na exhibice, což je trochu rozporuplné," nabídl svůj pohled.

I Macháče, podobně jako Jakuba Menšíka, který skrečoval pro změnu předchozí turnaj v Pekingu, zřejmě dohnal bláznivý program.

Po US Open oba zůstali ve Spojených státech ještě na Davisův pohár a poté také na exhibiční Laver Cup, kde hájily barvy Evropy proti světovému výběru.

Podívejte se na sestřih finále v Pekingu mezi Lindou Noskovou a Amandou Anisimovovou:

Sestřih finále turnaje v Pekingu 2025 Nosková - Anisimovová | Video: Canal+ Sport
 
Mohlo by vás zajímat

Sex-appealem fascinovala i Chaplina. Ledová královna tenisu byla víc než šampionka

Sex-appealem fascinovala i Chaplina. Ledová královna tenisu byla víc než šampionka

Nemůže ani za rodiči do Ruska. Dostala jsem se ke zdi, líčí ztrápená tenisová hvězda

Nemůže ani za rodiči do Ruska. Dostala jsem se ke zdi, líčí ztrápená tenisová hvězda

Neskutečná bojovnice. Siniaková vydřela ztracený míček, zakončila ho skvělým úderem

Neskutečná bojovnice. Siniaková vydřela ztracený míček, zakončila ho skvělým úderem
2:31

Z Noskové je po finále v Pekingu světová sedmnáctka. Projděte si žebříčky

Z Noskové je po finále v Pekingu světová sedmnáctka. Projděte si žebříčky
Infografika
Tenis sport Obsah Tomáš Macháč Karolína Plíšková Jannik Sinner Novak Djokovič

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Říkala, co si myslí, i když to nebylo populární. Politici oceňují přínos Dany Drábové
Domácí

Říkala, co si myslí, i když to nebylo populární. Politici oceňují přínos Dany Drábové

Dana Drábová vykonala pro bezpečnost Česka opravdu výjimečnou práci. Byla skutečnou vlastenkou a dobrý člověkem, uvedl prezident Petr Pavel.
před 19 minutami
Obrazem

Protesty, dým a soudní stopka: Amerika se hádá o Trumpův zásah v Portlandu

Protesty, dým a soudní stopka: Amerika se hádá o Trumpův zásah v Portlandu
Prohlédnout si 10 fotografií
Federální důstojník policie sleduje pohyb protestujících před ústředím imigrační služby, připraven v případě potřeby zasáhnout.
Nedaleko budovy portlandské ICE zatýkají policisté muže, který zůstal na místě, i když většina davu se už rozprchla. Je slyšet jen vzdálené houkání sirén.
před 21 minutami
Merkelová ukázala prstem: Polsko a Pobaltí prý nesou spoluvinu na Putinově invazi
0:47
Zahraničí

Merkelová ukázala prstem: Polsko a Pobaltí prý nesou spoluvinu na Putinově invazi

Z obviněných zemí už přišla rázná reakce. Bývalý polský premiér Morawiecki označil Merkelovou za jednu z nejškodlivějších německých političek.
před 35 minutami
Vyděsily ho Tomahawky? Putin do toho šlape s nevídanou intenzitou, jde o hodně
0:36
Zahraničí

Vyděsily ho Tomahawky? Putin do toho šlape s nevídanou intenzitou, jde o hodně

"Použití raket Tomahawk bez přímé účasti amerického vojenského personálu není možné. To by znamenalo zcela novou fázi eskalace," řekl Putin.
Aktualizováno před 47 minutami
Zemřela předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová
Domácí

Zemřela předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Dlouholeté předsedkyni úřadu bylo 64 let. V čele instituce stála od roku 1999.
před 1 hodinou
Turkova noc: Ťuk s Klausem U Blekotů, pak krev či pěsti. Jak se odehrála šarvátka?
Politika

Turkova noc: Ťuk s Klausem U Blekotů, pak krev či pěsti. Jak se odehrála šarvátka?

Na začátku byla pivní seance s exprezidentem Václavem Klausem, na konci pak údajná šarvátka v oblíbeném baru politiků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Dovedu si představit Okamuru jako předsedu sněmovny, připustil po jednáních Babiš
Domácí

ŽIVĚ
Dovedu si představit Okamuru jako předsedu sněmovny, připustil po jednáních Babiš

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Další zprávy