Tenisté padají jako hrušky, Macháč se vymyká. Jeho další skreč dopálila Plíškovou

Vysoké teploty a extrémní vlhkost v Číně ničí tenisty.
Novak Djokovič v neděli přímo na kurtu zvracel, náročnou třísetovou bitvu s Němcem Yannickem Hanfmannem přesto dotáhl do vítězného konce.
Jannika Sinnera chytly křeče, prakticky nemohl chodit a na lavičku dopajdal jen s pomocí rakety, která mu posloužila jako hůl.
The video of the physio helping Jannik Sinner walk to his chair before retiring from the match in Shanghai.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2025
Really tough scenes to watch.
Come back stronger. ❤️🩹
pic.twitter.com/JqrLYNDQ5M
Čtvrtý hráč světa Taylor Fritz svůj zápas dokončil, ale prohrál a ve druhém setu byl každou chvíli v hlubokém předklonu a jeho údery ztratily razanci.
Zkušený Belgičan David Goffin odehrál jen tři gamy, potom nechal do další fáze postoupit soupeře Gabriela Dialla.
A skrečoval i Macháč.
S Valentinem Vacherotem z Monaka, až 204. hráčem světového žebříčku, drtivě prohrával 0:6, 1:3. Potom zamířil k síti předčasně podat ruku protivníkovi. Už popáté v sezoně.
Vacherot keeps shocking Shanghai 👏— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 5, 2025
After stunning No. 17 Bublik, he advances to the last 16 as Machac retires at 0-6 1-3.@val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/zInXHsZcI8
Od loňského září český tenista nedohrál těžko uvěřitelných devět zápasů a v nelichotivé statistice pochopitelně nemá konkurenci. Možná jen vyjma Bulhara Grigora Dimitrova, který aktuálně drží děsivou sérii skrečí na pěti grandslamech v řadě.
Macháče čeká nepříjemný pád žebříčkem.
Právě Šanghaj pro něj v závěru aktuální sezony byla naprosto stěžejním turnajem. Před rokem totiž v nejlidnatějším čínském městě zářil a došel do semifinále, mimo jiné po slavném vítězství nad Carlosem Alcarazem. Nevydařená obhajoba tak Macháče pošle minimálně na konec elitní třicítky.
Český tenista, který příští týden oslaví pětadvacáté narozeniny, to kvůli další skreči schytal od fanoušků na sociálních sítích, nicméně nejen od nich.
V pondělním vydání podcastu Rakety se do Macháče ostře pustila bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Podle ní neměl i přes zatejpované koleno a problémy s pohybem dostatečně závažný důvod duel vzdát.
"Zápas jsem sledovala a nepřišlo mi, že by mu něco bylo. I kdyby tam měl ty tři zbylé gamy odstát, tak to prostě dohraju, dostanu 0:6, 2:6, taková ostuda by to zase nebyla. To, že skrečuje, je rozhodně horší," prohlásila dvojnásobná grandslamová finalistka.
"Já mám asi dvě skreče za dvacet let hraní," upozornila.
"A kdyby to byla jedna ročně, to se může stát, že to nesedne nebo tam tak nějak nechceš být. Jemu ale fakt nic nebylo, nebo minimálně to nebylo nic strašného. Jasně, že někdy ti nic jiného nezbývá, ale tohle nebyl ten případ," pokračovala Plíšková v kritice.
Její manžel a manažer Michal Hrdlička s ní polemizoval a poukazoval, že v posledních dnech a týdnech skrečí dramaticky přibylo. A zmínil i konec Sinnera, který jinak vyniká naprosto špičkovou fyzickou kondicí. Na vině je tedy podle něj stále náročnější program.
Na příliš nabitou sezonu, která obsahuje stále více povinných turnajů a je mnohem napjatější zejména vinou prodloužení velkých turnajů kategorie 1000 na dva týdny, si minulý měsíc znovu stěžovala polská hvězda Iga Šwiateková. Podpořil ji i Alcaraz.
Naopak Djokovič nářky odmítl, byť je rovněž jednoznačným odpůrcem dvoutýdenních turnajů, pokud to nejsou grandslamy.
"Je to individuální sport. Vždycky máte na výběr. Turnaje nejsou povinné, jen nedostanete finanční bonus. Je to volba, pokud chcete hrát méně. Hráči nicméně jezdí ve volnu na exhibice, což je trochu rozporuplné," nabídl svůj pohled.
I Macháče, podobně jako Jakuba Menšíka, který skrečoval pro změnu předchozí turnaj v Pekingu, zřejmě dohnal bláznivý program.
Po US Open oba zůstali ve Spojených státech ještě na Davisův pohár a poté také na exhibiční Laver Cup, kde hájily barvy Evropy proti světovému výběru.
