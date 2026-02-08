Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Sport

Tenisté porazili v Davis Cupu Švédsko, rozhodli debutanti Rikl s Nouzou

ČTK

Čeští tenisté postoupili do druhého kola Davisova poháru. Nad Švédskem v Jihlavě vedou po čtyřhře 3:0. Rozhodující bod zařídili debutanti Patrik Rikl a Petr Nouza, kteří ve vyprodané Horácké aréně odvrátili mečbol a po bezmála tříhodinovém boji porazili pár Erik Grevelius, André Göransson 7:6, 6:7, 7:6.

Patrik Rikl, Petr Nouza, tenista, sportovec
Patrik Rikl (vlevo) a Petr NouzaFoto: CTK
V druhém kole narazí výběr kapitána Tomáše Berdycha v září stejně jako před rokem na Američany, kteří v Tatabánye vyřadili Maďarsko. Tentokrát budou mít výhodu domácího prostředí čeští hráči. Loni v Delray Beach na Floridě zvítězili hosté 3:2 na zápasy.

Kvalifikace tenisového Davisova poháru v Jihlavě:

Česko - Švédsko 3:0 po čtyřhře

Nouza, Rikl - Grevelius, Göransson 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).

Připravujeme podrobnosti…

