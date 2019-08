Tenistce Sestini Hlaváčkové se narodila dcera Isabella

View this post on Instagram

Privitejte na svet Isabellku 🥰 Na svete je par dni a uz nas oba zamestnava vic, jak me cokoliv kdy zamestnavalo. Zvladli jsme to ale vsechno spolecne a mam to nejvetsi stesti na svete a to nemluvim jen o ty prdole,co me kazdy dve hodiny budi,kouse do bradavek anebo potrebuje nejakou jinou prisne tajnou aktivitu, kterou zatim absolutne nezkusene hledam a velmi casto tapu😂. Mluvim hlavne o Fabrim, ktery to cele dal a dava absolutne tak, jak jsem cekala a je to proste muj bozan 🥰 Welcome Isabella to the world 🥰 She is few days old,but keeps us busier than we have ever been. We are doing great all together and I am the luckiest girl but not only because of this little miracle in my arms which wakes me up every two hours,bites my nipples or needs some other secret activity from me which I am still trying to figure out without having a clue😂. I am the luckiest girl because @fabriziosestini is going through the whole thing with me like a pro and is just as amazing as I always imagined🥰 #newborn #babygirl #izous #rodina #jsmetri #welcometoinstagram #bibi