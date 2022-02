Veselý zdolal Shapovalova. Po tříhodinové bitvě si zahraje v Dubaji finále

Jiří Veselý vydřel na turnaji v Dubaji postup do finále. Český tenista otočil v semifinále duel s Kanaďanem Denisem Shapovalovem a šestého nasazeného porazil po bitvě 6:7, 7:6 a 7:6 za tři a čtvrt hodiny. O titul se utká s Rusem Andrejem Rubljovem.

Jiří Veselý slaví postup do finále turnaje v Dubaji | Foto: Reuters

Osmadvacetiletý Veselý se do hlavní soutěže v Dubaji prodral z kvalifikace a hraje životní turnaj. Před Shapovalovem porazil Chorvata Marina Čiliče, Roberta Bautistu ze Španělska a především ve čtvrtfinále světovou jedničku Novaka Djokoviče ze Srbska.

Levou rukou hrající Veselý bude usilovat o třetí a nejcennější titul na okruhu ATP. Předloni získal vavřín v Puné a v roce 2015 došel z kvalifikace k triumfu v Aucklandu.

Veselý do utkání skvěle vstoupil a vedl 3:0, ale soupeř rychle srovnal na 3:3. V sedmé hře nevyužil Veselý dva brejkboly a první tie-break utkání ztratil poměrem 7:9. Ve druhém setu si oba hráči držel pevně servis a v tie-breaku uspěl aktivnější Veselý poměrem 7:1.

Po dvou hodinách a třech minutách se šlo do třetího setu a první v něm mohl jít do brejku český hráč. Za stavu 4:3 vedl při podání Kanaďana 40:0, ale neuspěl a vzápětí sám přišel o podání. Nenechal ale Shapovalova utkání doservírovat a vynutil si třetí tie-break. Šel v něm do vedení 4:1, hrál rychleji a za stavu 6:3 se po chybě Shapovalova radoval z postupu.

Už účastí v semifinále si aktuálně 123. hráč žebříčku ATP Veselý zajistil návrat do světové stovky. Díky finálové účasti se posune minimálně k 75. místu žebříčku dvouhry.

Druhý nasazený Rubljov udolal ve dvouapůlhodinové bitvě Poláka Huberta Hurkacze. Po vítězství s narážkou na ruský útok na Ukrajinu napsal na kameru, jak je po zápasech obvyklé, protiválečný slogan "No War Please".

Sedmý hráč světa Rubljov, s nímž se Veselý dosud nestřetl, vyhrál osmé utkání za sebou a může navázat na triumf v Marseille z minulého týdne.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,949.665 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Veselý (ČR) - Shapovalov (6-Kan.) 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3), Rubljov (2-Rus.) - Hurkacz (5-Pol.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).