Tenisový trůn Plíškové v obklíčení. Španělská a ukrajinská lavina se valí i přes Halepovou

Už měsíc a půl se daří držet Karolíně Plíškové post světové tenisové jedničky. Na US Open už to ale nebude mít ve svých rukou. Zezadu se kromě Rumunky Simony Halepové tlačí také španělsko-ukrajinská vozba.

New York - Nemine týden, aby česká či světová média neřešila otázku, kdo bude po dalším turnaji světovou jedničkou. Už měsíc a půl se tento primát daří držet Karolíně Plíškové, na US Open to ale už nebude mít úplně ve svých rukou. Na trůn královny si brousí zuby Rumunka Simona Halepová a i přes tu se v posledních týdnech valí španělsko-ukrajinská vozba mladých hvězd Garbiňe Muguruzaové a Eliny Svitolinové.

Live žebříček od pondělí 28. 8. 1. Simona Halepová (5955) 2. Garbiňe Muguruzaová (5790) 3. Elina Svitolinová (5400) 4. Karolína Plíšková (5090)

Až se příští týden rozběhne poslední grandslam sezony a odečtou se body za loňský ročník, bude live žebříček WTA vypadat úplně jinak. Česká vlaječka se jménem rodačky z Loun bude svítit až na čtvrtém místě. O 865 bodů ji přeskočí Halepová, která na rozdíl od Plíškové neobhajuje v New Yorku finále, ale pouze čtvrtfinále.

Jinými slovy, i kdyby současná jednička US Open vyhrála a Rumunku porazila ve finále, stejně o post nejlepší tenistky světa přijde. Mnohem větší hrůzu než první dvě hráčky žebříčku ovšem nyní na kurtu pouští Muguruzaová a Svitolinová. Španělka loni na závěrečném turnaji velké čtyřky uhrála jen druhé kolo, Ukrajinka třetí. I ony tak Plíškovou před prvním kolem přeskočí.

A obě mají momentálně na amerických betonech skvělou formu. Španělka to dokázala o víkendu v Cincinnati, když na cestě za titulem porazila jak Plíškovou, tak Halepovou. Rumunce přitom povolila jediný gem.

Wimbledonská šampionka díky další trofeji poskočila v pořadí letošního žebříčku, který je určující pro kvalifikaci na Turnaj mistryň, na průběžné první místo.

"Zažila jsem teď opravdu skvělý měsíc a půl. Naučila jsem se zvládat těžké zápasy. Cítím se teď skvěle a umím hrát před velkým publikem," libovala si po vítězství třiadvacetiletá tenistka.

Z hráčky, která ještě loni byla schopná vyhrát grandslam a na dalším turnaji hned prohrát v prvním kole, je najednou stabilní tenistka, která tak logicky sahá i po postu světové jedničky.

"Zvedl se průměr mé hry. Dokážu zvládnout náročná první kola a dostanu se k zápasům, které mám nejraději, tedy semifinále a finále. A o těch teď vím, že je můžu vyhrávat," naráží na zvednuté sebevědomí Muguruzaová.

Důkazem může být její sobotní suverénní výhra nad Plíškovou, proti které měla do té doby negativní bilanci 1:6. Otázkou je, jestli má nově nabyté kuráže dostatek na to, aby překonala fóbii z US Open. V minulosti tu nikdy nepřešla přes druhé kolo.

"Jsem tu proto, abych to zkusila prolomit. V New Yorku jsem ráda, je to město plné energie, které žije 24 hodin denně. Nesmím myslet na to, že jsem tu v posledních letech měla problémy, a hrát co neuvolněněji to půjde," dodala na to konto Španělka.

Podobné plány má na americkém grandslamu také Svitolinová. Ukrajinka se v Cincinnati sice poroučela už v osmifinále, o týden dřív v Torontu ale slavila titul, když v semifinále přehrála Halepovou a ve finále Dánku Caroline Wozniackou.

"Je skvělé, že jsem vyhrála pátý letošní turnaj, ale musím se dívat jen dopředu. Je mi 22 let, všechno mám ještě před sebou a teď se blíží US Open," dala Svitolinová jasně najevo, k čemu upíná největší pozornost.

Na zatím ne úplně stabilní trůn tenisové královny se nehrne. "Tenhle tlak rozhodně nevyhledávám. Samozřejmě že média či fanoušci to řeší, ale já ne. Mám svůj vlastní tlak, svá vlastní očekávání a cíle. Na nic jiného se snažím nemyslet," prohlásila ukrajinská hráčka.