Tenisový půst končí. Kvitová může na turnaji v Melbourne hrát s Venus

Tenistky se chystají po karanténě na zápasy. Ženy mají v Melbourne na programu na rozehrání před grandslamovým Australian Open vypsané tři turnaje a první dva začnou v neděli. Petra Kvitová může na Yarra Valley Classic ve druhém kole narazit na Američanku Venus Williamsovou, bývalou světovou jedničku a vítězku sedmi grandslamů.

První se do akce dostanou hráčky, které měly čtrnáctidenní karanténu i s možností tréninku. Z Češek bude hrát většina Yarra Valley Classic a vedle Kvitové se v něm představí i Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková a Kristýna Plíšková. Karolína Muchová je v pavouku Gippsland Trophy.

Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková trávily přísnou karanténu bez možnosti opustit hotelový pokoj, protože byly mezi 72 hráči, kteří měli smůlu a cestou do Melbourne se ocitli na palubě charterových letadel z Abú Zabí, Dauhá a Los Angeles, jejichž někteří pasažéři měli poté pozitivní test na koronavirus. Všechny by tak měly hrát nově vypsaný turnaj Grampians Trophy od 3. do 7. února.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová je čtvrtou nasazenou Yarra Valley Classic a v prvním kole má volno. Soupeřka jí vzejde ze zápasu Venus Williamsové s Nizozemkou Arantxou Rusovou. "Jsem osobně vděčná a strašně si vážím toho, že tady můžu být a nadále hrát tenis. Na světě je spousta lidí, kteří ztrácejí zaměstnání," řekla Kvitová před týdnem v rozhovoru pro web tennismajors.com.

V karanténě Kvitová mohla každý den na pět hodin opustit hotel a trénovat. Hrála hodinu a půl tenis a pak chodila do posilovny. "Stačí mi to, pro mě to je úplně v pohodě. Chápu, že pro většinu ostatních je to málo, ale já stárnu, takže musím své tělo trochu šetřit," dodala s úsměvem třicetiletá světová devítka žebříčku dvouhry WTA.

Třetí nasazená Karolína Plíšková a osmička Vondroušová mají v prvním kole volno. Bouzková se na úvod utká s domácí Samanthou Stosurovou a ve třetím kole by mohla narazit na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Kristýna Plíšková má za soupeřku někdejší světovou devítku Veru Zvonarevovou z Ruska.

Karolína Muchová, která během karantény trénovala s Karolínou Plíškovou, je na Gippsland Trophy osmičkou. Po volném prvním kole bude ve druhém hrát buď s Japonkou Nao Hibinovou, nebo se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Australian Open začne v pondělí 8. února. Start prvního grandslamu sezony byl o tři týdny oproti původnímu termínu posunut kvůli opatřením proti koronaviru a nezbytné čtrnáctidenní karanténě nařízené úřady po příletu do Austrálie.