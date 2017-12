Tenisové Vánoce: Berdych si potrpí na kapra, Vondroušová raději řízek, Kvitová se těší na klid

před 8 hodinami

Čeští tenisté tráví vánoční svátky většinou tradičně. Dlouho si ale pohodu neužijí a jedou na australské turné.

Praha - Jsou věčně na cestách, střídají hotel za hotelem a Vánoce jsou často jediný čas v roce, který mohou strávit doma po boku nejbližších. Ovšem hned po nich tenisté vyrážejí vstříc australskému turné. Ti čeští nejsou výjimkou.

Až na Karolínu Plíškovou, která letos oslavila Štědrý den s předstihem už ve středu 20. prosince. Víkend totiž tráví na exhibici v Thajsku.

"Moc to neprožívám, asi když jsme byla malá, tak ano, děti to berou jinak. Ale už v minulosti jsme odlétali do Austrálie dřív a Vánoce moc neslavili. Já už stromeček týden mám, takže si vánoční čas dělám trochu dřív," přiznala novinářům, když v polovině prosince otvírala novou tenisovou halu v Motole.

To Tomáš Berdych si na oslavu Vánoc po boku manželky Ester našel alespoň dva dny. Odlet k protinožcům ho čeká až 26. prosince. "Čeká nás taková tenisová vánoční klasika, dáme si kapra, ten nesmí chybět," přiznala česká mužská jednička.

Ne všichni si ale potrpí na tradiční štědrovečerní pokrmy. "Kapra nejím, dávám si řízek. Ani nějaké tradice moc nedodržujeme, ale s trenérem, co mě vedl v Sokolově, chodíme vždycky hrát takové exhibiční debly. To je moje tradice," přiznala osmnáctileté naděje Markéta Vondroušová. I ji čeká odlet na její první dospělou australskou tour až na Štěpána.

To pro Andreu Sestini Hlaváčkovou budou letošní Vánoce premiérové v roli manželky. V létě se totiž vdala za Fabrizia Sestiniho.

"Vánoce oslavím s rodinou, manželem, i jeho maminka tady bude. bude to taková rodinná pohoda a do toho taky bude pár tréninků. Dárky schraňuju už od léta a přemýšlím, co komu dám. Cukroví nepeču, protože ho dělá hodně lidí, kolem mě, a někdy si to zamrazím a pak rozmrazím, když se vrátím z Austrálie a doužiju si to," směje se česká deblistka.

Přestože má italského chotě, tradiční chod svátků to prý u nich v rodině nenaboří.

"Manžel je hodně mezinárodní, žil chvíli v Mexiku, Venezuele, Belgii, v Itálii nebo ve Španělsku, nemá žádné tradice. Je takový všemu otevřený, takže spíš já ho učím české tradice, že jíme smažené jídlo, já kapra, on řízek, salát, k tomu české cukroví," dodala.

Petra Kvitová zajíždí na Vánoce za rodinou do Fulneku přesně rok poté, co se zotavovala z napadení neznámým útočníkem, kvůli kterému musela na operaci s pořezanou rukou. Nyní už zase hraje a těší se na začátek nové sezony.

"Vánoce budou šťastnější pro mě i pro mé rodiče, pro které to taky nebylo jednoduché uplynulý rok prožít. Věřím, že letos bude víc v klidu," uvedla.