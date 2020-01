Tenisové hvězdy o ni měly starost. Operace Vondroušové pomohla a je znovu natěšená

Byla to zvláštní loňská sezona. Po pohádce přišla hotová noční můra. Markéta Vondroušová musela v září na operaci s bolavým zápěstím a na tenis až do konce roku zapomenout. Zákrok ale dopadl dobře, problém zažehnala a v Austrálii se vrací se do kolotoče WTA.

Na antuce v Paříži si nyní dvacetiletá tenistka došla pro životní finále grandslamu, tam sice dostala lekci od nastupující jedničky Ashleigh Bartyové, ale i tak působila na kurtech jako zjevení. Vždyť rázem bojovala o to, že se ukáže na konci sezony na Turnaji mistryň. Jenže přišel Wimbledon a v tréninku s kamarádkou Karolínou Muchovou ji píchlo v levém zápěstí, prohrála první kolo a od té doby ji bolest na kurty nepustila. "Mluvila jsem se spoustou doktorů, ale nikdo nevěděl, co s rukou je. Bylo to těžké období. Letěli jsme i na US Open, ale nešlo s tím vůbec hrát," popisuje ostrou bolest v ruce, se kterou hraje. Pak dostala od lékařů radu, že by měla zkusit operaci, po které se zase vrátí na kurty. "To byla úleva, když jsme se konečně posunuli z té fáze, že nikdo nic neví, někam dál. Bála jsem se, přeci jen to je ruka, kterou hraju, ale nakonec jsem svolila k zákroku," přiznala rodačka ze Sokolova. V září tak v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie absolvovala operaci, kde v prosinci 2016 doktor Radek Kebrle dával dohromady pořezanou levačku jiné české tenisové hvězdy Petry Kvitové. Podzim pak Vondroušová strávila s bandáží na zápěstí a předloktí. "Bylo milé, jak se zajímaly jiné tenistky. Zprávu mi poslala například Francouzka Caroline Garciaová, hodně jsem si povídala s kamarádkou Američankou Cici Bellisovou, která se teď také vrací po zranění," uvedla. Související "Rogere, prober se!" Aktivistka Greta se opřela do Federera, Švýcar kritiku vítá Teď už týden na kurtech v Adelaide a připravuje se na tenisový restart. "Jsem ráda, že teď můžu hrát naplno a bez bolesti. Když mi něco v tréninku nejde, tak jsem samozřejmě naštvaná, ale určitě nečekám, že hned budu hrát všude finále. Tenis miluju, takže mi moc chyběl a jsem hlavně natěšená," dodala. Los jí v Austrálii určil za soupeřku až 83. tenistku světa Tatianu Mariaovou, takže bude favoritkou. Nijak se tím ale nestresuje. "Samozřejmě bych chtěla hrát stejně jako loni, ale nevyvíjím si na sebe žádný tlak, chci teď hlavně hrát pro zábavu," přiznala. V Adelaide se navíc připojí k dalším hráčům a hráčkám, kteří finančně přispějí na oběti australských požárů. Zatímco Karolína Plíšková nebo Petra Kvitová rozdávají dolary za každé eso, Vondroušová jich dá 200 za každou dvojchybu. "Je to proto, že těch v zápasech dělám víc než es. Tak snad přispěju i víc peněz," doufá. Jen pro zajímavost. loni až do zranění v polovině sezony jich vyrobila 138.