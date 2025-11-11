Světová jednička se nenechala zaskočit, Alcaraz na Turnaji mistrů vyhrál i podruhé

Jistotu postupu získá šestinásobný grandslamový šampion v případě, že ve večerním duelu skupiny Jimmyho Connorse porazí Australan Alex de Minaur domácího debutanta Lorenza Musettiho.
Alcaraz má také díky tvrdě vybojovanému triumfu na dosah setrvání na tenisovém trůnu. Pokud dokáže v Turíně zvítězit alespoň ještě jednou, vyhraje přetahovanou s italským rivalem Jannikem Sinnerem o pozici světové jedničky na konci roku.
"Abych byl upřímný, snažím se na to moc nemyslet. Ale samozřejmě to bude pro mě velké utkání. Budu muset dostat své emoce pod kontrolu," řekl Alcaraz ke čtvrtečnímu závěrečnému duelu ve skupině proti Musettimu.
Zápas mezi vítězi úvodních duelů trval téměř tři hodiny i díky 70 minut dlouhému prvnímu setu, který získal po výhře 7:2 v tie-breaku Fritz. Další dvě sady rozhodl vždy jediný Alcarazův brejk: ve druhém setu ve dvanáctém gamu na 7:5 a v rozhodující sadě na 4:2.
"Po výhře se mi fakt ulevilo. Necítil jsem míč tak dobře jako v první zápase, takže jsem rád, že jsem našel cestu k obratu," řekl Španěl.
Loňský finalista Fritz tak navzdory dobrému úvodu druhou výhru nepřidal a o semifinále bude muset bojovat v posledním zápase skupiny proti De Minaurovi.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Jimmyho Connorse: Alcaraz (1-Šp.) - Fritz (6-USA) 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.
Tabulka:
|1.
|Alcaraz
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Fritz
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|De Minaur
|1
|0
|1
|0:2
|0
|4.
|Musetti
|1
|0
|1
|0:2
|0
Čtyřhra:
Skupina Petera Fleminga: Bolelli, Vavassori (7-It.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 7:6 (7:4), 6:4.
Tabulka:
|1.
|Bolelli, Vavassori
|2
|2
|0
|4:0
|2
|2.
|Granollers, Zeballos
|2
|1
|1
|2:3
|1
|3.
|Krawietz, Pütz
|1
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Glasspool, Cash
|1
|0
|1
|0:2
|0