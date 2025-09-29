Tenis

Menšíka zradila noha, v Pekingu odehrál jen pět gamů

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 2 hodinami
Tenista Jakub Menšík vzdal kvůli zranění za stavu 1:4 čtvrtfinále turnaje v Pekingu proti Australanovi Alexi de Minaurovi. Český daviscupový reprezentant si nechal už za stavu 1:2 ošetřit levou nohu v oblasti kolena a po dalších dvou odehraných gamech utkání skrečoval.
Ošetřovaný Jakub Menšík
Ošetřovaný Jakub Menšík | Foto: Reuters

Se světovou osmičkou De Minaurem hrál Menšík znovu po týdnu, předminulý víkend mu podlehl v Laver Cupu. Ve čtyřech vzájemných duelech aktuálně devatenáctý hráč žebříčku vyhrál nad Australanem pouze jeden set.

V ženské části China Open se dnes ještě představí ve 3. kole Linda Nosková proti domácí hvězdě Čeng Čchin-wen.

Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,016.050 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: De Minaur (3-Austr.) - Menšík (7-ČR) 4:1 skreč.

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: M. Andrejevová (4-Rus.) - Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:1.

 
