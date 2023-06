Gauffová i Džábirová v Paříži uspěly. Brazílie má čtvrtfinalistku po 55 letech

Loňská finalistka Coco Gauffová je na Roland Garros ve čtvrtfinále a může se dočkat odvety se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Devatenáctiletá Američanka si poradila se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou 7:5 a 6:2.

Mezi nejlepší osmičkou v Paříži je poprvé i světová sedmička Uns Džábirová z Tuniska a po téměř čtyřhodinové bitvě také Beatriz Haddadová Maiaová, a to jako první Brazilka na grandslamu po 55 letech.

Stejně jako Gauffová nezaváhal poražený loňský finalista mužské dvouhry Casper Ruud. Čtvrtý nasazený norský tenista porazil Nicoláse Jarryho z Chile 7:6, 7:5, 7:5. Džábirová ve čtvrtém kole přehrála 6:3, 6:1 Američanku Bernardu Peraovou.

Osmadvacetiletá Tunisanka nedala Peraové šanci a zvítězila za 64 minut. Roland Garros byl dosud jediným grandslamem, kde neprošla alespoň do čtvrtfinále, jejím maximem bylo čtvrté kolo. Jako první africká hráčka tak dokázala projít mezi poslední osmičku na všech grandslamech.

"Paříž, to je prostě romantika. Ve dne i v noci. A vyhrát tady titul by bylo opravdu nezapomenutelný zážitek. Ale teď je lepší to brát zápas po zápase," uvedla finalistka loňského Wimbledonu a US Open Džábirová.

Další soupeřkou bývalé světové dvojky bude Haddadová Maiaová. Čtrnáctá nasazená Brazilka udolala Saru Sorribesovou ze Španělska po třech hodinách a 51 minutách 6:7, 6:3, 7:5. Poslední brazilskou tenistkou v grandslamovém čtvrtfinále byla v roce 1968 Maria Buenová.

Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si vloni vedle Roland Garros zahrál finále rovněž na US Open, odvrátil v duelu s Jarrym 14 ze 17 brejkbolů a vyrovnaný duel pro sebe rozhodl díky lépe zvládnutým koncovkám setů. Agresivně hrajícímu soupeři nestačilo ani 56 vítězných míčů, norský favorit za necelé tři a půl hodiny proměnil druhý mečbol.

O postup do semifinále se Ruud, jenž devět ze svých deseti titulů na okruhu ATP získal na antuce, utká s vítězem duelu mezi Dánem Holgerem Runem a Franciscem Cerúndolem z Argentiny.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Ruud (4-Nor.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Haddadová Maiaová (17-Braz.) - Sorribesová (Šp.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo: Hrazdil (ČR) - Pires (Fr,) 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo: Perezová (6-Peru) - Kovačková (ČR) 6:3, 6:1.