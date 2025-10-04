Tenis

Lehečka zdolal Francouze Halyse a v Šanghaji ho čeká třetí kolo

před 1 hodinou
Jiří Lehečka potvrdil na úvod tenisového turnaje v Šanghaji roli favorita a v utkání druhého kola porazil Francouze Quentina Halyse 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem na akci kategorie Masters bude vítěz kanadsko-australského duelu Denis Shapovalov - Christopher O'Connell.
Jiří Lehečka | Foto: Reuters

Lehečka měl jako turnajová patnáctka v úvodním kole volný los a první vzájemný duel se 75. hráčem světa zahájil ziskem soupeřova podání. Žádnou další šanci na brejk se ani jeden z tenistů už v prvním setu nevypracoval a v desátém gamu český hráč proměnil třetí setbol.

Lehečka rovněž ve druhé sadě ani jednou nečelil akutní hrozbě ztráty servisu, sám se ale k šancím na brejk také dostal zřídka. V sedmém gamu možnost nevyužil, ale v jedenáctém už ano a vzápětí čistou hrou zápas po hodině a 26 minutách ukončil.

První utkání na turnaji už rozehrál také Jakub Menšík. Soupeřem světové šestnáctky ve druhém kole je Nizozemec Jesper De Jong.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (15-ČR) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5, De Minaur (7-Austr.) - Ugo Carabelli (Arg.) 6:4, 6:2, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Tabilo (Chile) 6:3, 6:3, Majchrzak (Pol.) - Nakashima (29-USA) 6:4, 6:0.

 
Další zprávy