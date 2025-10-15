První vyhraný set nestačil, Muchová ztroskotala na Rusce

Devětadvacetiletá Muchová nenavázala na úterní vítězství nad Markétou Vondroušovou. Proti světové devatenáctce Šnajderové dnes přišla pětkrát o servis, soupeřku ale brejkla třikrát. Nepomohlo jí ani pět es a nezopakovala v Ning-po loňskou semifinálovou účast.
Muchová zahájila první vzájemné utkání se Šnajderovou dobře. V prvním setu získala od stavu 1:2 pět her po sobě. Ve druhé sadě už ale olomoucká rodačka stoprocentní úspěšnost na servisu neudržela. Ztratila všechny tři hry na podání a Šnajderová vyrovnala.
Také v úvodu třetího setu přišla Muchová brzy o servis a prohrávala 1:3. Ani v dalším průběhu se česká tenistka nedokázala propracovat k brejkbolu, v sedmé hře přišla o podání ještě jednou a Šnajderová dotáhla duel k postupu. Využila hned první mečbol.
Tenisový turnaj žen v Ning-po (tvrdý povrch, 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Šnajderová (7-Rus.) - Muchová (ČR) 2:6, 6:1, 6:2.
Čtyřhra - 1. kolo: Sie Šu-wej, Siniaková (1-Tchaj-wan/ČR) - Čchan Chao-čching, Ťiang Sin-jü (Tchaj-wan/Čína) 6:3, 6:1.
Tenisový turnaj mužů ve Stockholmu (tvrdý povrch, 706.850 eur):
Čtyřhra - 1. kolo: Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) - Cash, Tracy (USA) 6:4, 7:6 (14:12).