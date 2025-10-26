Nosková padla ve finále v Tokiu. Bencicová si po deseti letech spravila chuť

Česká tenistka tak nedokázala navázat na své úspěšné tažení turnajem, během něhož se do rozhodujících bojů dostala prakticky bez ztráty síly - semifinále jí totiž soupeřka Jelena Rybakinová vzdala.
Dvacetiletá Nosková přesto potvrdila, že patří mezi největší mladé naděje ženského tenisu. V Tokiu předváděla jistý servis i agresivní hru od základní čáry, ale proti zkušené Bencicové tentokrát neměla šanci na zvrat.
Švýcarka, která zde před čtyřmi lety získala olympijské zlato, působila od prvních gamů sebejistěji a na cestě k jubilejnímu desátému titulu prolomila servis Češky hned třikrát.
Finálový duel trval hodinu a 22 minut. "Linda je skvělá hráčka, má před sebou velkou budoucnost," pochválila soupeřku Bencicová při slavnostním ceremoniálu. Pro Noskovou šlo o další cenný výsledek v sezoně, která ji stále více usazuje mezi elitou WTA.
Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - finále: Bencicová (5-Švýc.) - Nosková (6-ČR) 6:2, 6:3.
