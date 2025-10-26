Tenis

Nosková padla ve finále v Tokiu. Bencicová si po deseti letech spravila chuť

Sport Sport
před 20 minutami
Linda Nosková zůstala v Tokiu těsně pod vrcholem. Ve finále turnaje WTA Pan Pacific Open podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 2:6, 3:6.
Linda Nosková a Belinda Bencicová po finále turnaje v Tokiu 2025
Linda Nosková ve finále turnaje v Tokiu 2025
Linda Nosková ve finále turnaje v Tokiu 2025
Linda Nosková po finále turnaje v Tokiu 2025
Linda Nosková ve finále turnaje v Tokiu 2025 Zobrazit 7 fotografií

Česká tenistka tak nedokázala navázat na své úspěšné tažení turnajem, během něhož se do rozhodujících bojů dostala prakticky bez ztráty síly - semifinále jí totiž soupeřka Jelena Rybakinová vzdala.

Dvacetiletá Nosková přesto potvrdila, že patří mezi největší mladé naděje ženského tenisu. V Tokiu předváděla jistý servis i agresivní hru od základní čáry, ale proti zkušené Bencicové tentokrát neměla šanci na zvrat.

Švýcarka, která zde před čtyřmi lety získala olympijské zlato, působila od prvních gamů sebejistěji a na cestě k jubilejnímu desátému titulu prolomila servis Češky hned třikrát.

Finálový duel trval hodinu a 22 minut. "Linda je skvělá hráčka, má před sebou velkou budoucnost," pochválila soupeřku Bencicová při slavnostním ceremoniálu. Pro Noskovou šlo o další cenný výsledek v sezoně, která ji stále více usazuje mezi elitou WTA.

Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - finále: Bencicová (5-Švýc.) - Nosková (6-ČR) 6:2, 6:3.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruský tenista zase soptil. Hvězdný Američan si rýpl do jeho budoucnosti na okruhu

Ruský tenista zase soptil. Hvězdný Američan si rýpl do jeho budoucnosti na okruhu

Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Bolestivá prohra. Muchová dvakrát nedopodávala zápas, pokaždé přišel výpadek

Bolestivá prohra. Muchová dvakrát nedopodávala zápas, pokaždé přišel výpadek

Petra Kvitová znovu září štěstím, s manželem čekají druhé dítě

Petra Kvitová znovu září štěstím, s manželem čekají druhé dítě
Tenis sport Obsah Linda Nosková

Právě se děje

před 2 minutami
Trump-mírotvůrce. Premiéři znesvářených zemí podepsali dohodu o příměří
Zahraničí

Trump-mírotvůrce. Premiéři znesvářených zemí podepsali dohodu o příměří

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu.
před 10 minutami
"Opravdu to není sranda." Rozšířená a podceňovaná nemoc má téměř neviditelné příznaky
3:30
Domácí

"Opravdu to není sranda." Rozšířená a podceňovaná nemoc má téměř neviditelné příznaky

Milion lidí trápí nemoc, která je téměř neviditelná.
Aktualizováno před 16 minutami
Pastrňák ve vzájemném souboji předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu vyhráli
NHL

Pastrňák ve vzájemném souboji předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 20 minutami
Nosková padla ve finále v Tokiu. Bencicová si po deseti letech spravila chuť
Tenis

Nosková padla ve finále v Tokiu. Bencicová si po deseti letech spravila chuť

Linda Nosková zůstala v Tokiu těsně pod vrcholem. Ve finále turnaje WTA Pan Pacific Open podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 2:6, 3:6.
před 30 minutami

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na třetí nejvyšší kategorii, míří k Jamajce

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na třetí nejvyšší z pěti kategorií s větrem o rychlosti až 185 kilometrů za hodinu. Informovalo o tom v noci na neděli americké Národní středisko pro hurikány (NHC)…
Přečíst zprávu
před 33 minutami

Východní Timor se stal 11. členem asijského sdružení ASEAN

Východní Timor se dnes stal 11. členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Zástupci států skupiny podepsali na summitu v Malajsii vstup prvního nového člena od roku 1990, uvedla agentura AP.…
Přečíst zprávu
před 36 minutami
Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou, odhad škody činí 30 milionů
Zprávy

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou, odhad škody činí 30 milionů

Rozsáhlý požár skladovací haly se zábavní pyrotechnikou v Bohušovicích nad Ohří na Litoměřicku už mají hasiči pod kontrolou.
Další zprávy