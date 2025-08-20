Tenis

Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Tenistka Linda Nosková vykročila v Monterrey úspěšně za obhajobou titulu. Šestá nasazená česká reprezentantka zdolala v repríze loňského finále kvalifikantku Lulu Sunovou z Nového Zélandu 7:6, 7:6. Její další soupeřkou bude ve 2. kole Němka Tatiana Mariaová.
Obě hráčky se v utkání opíraly o dělový servis. Nosková nastřílela 13 es, Sunová dokonce ještě o osm víc. Ani jedna za celý zápas nepřišla o podání a v obou setech rozhodovaly až tie-breaky.

První ovládla Nosková hladce 7:2, ve druhém odvrátila jeden setbol a postup vybojovala po druhém mečbolu a výhře 9:7.

"Každý rok je jiný, každý zápas je jiný, ale samozřejmě jsem si na některé věci z loňského finále vzpomněla. Když jsem ale vstoupila na kurt, věděla jsem, že to bude úplně nový duel," řekla v rozhovoru na kurtu dvacetile

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 798.335 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Nosková (6-ČR) - Sunová (N. Zél.) 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

2. kolo: Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) - Tsitsipas (1-Řec.) 6:3, 6:2, Darderi (3-It.) - McDonald (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4, Sonego (5-It.) - Dostanic (USA) 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), Van de Zandschulp (Niz.) - Arnaldi (6-It.) 6:3, 6:3, Báez (10-Arg.) - Carreňo (Šp.) 7:5, 6:2, Munar (12-Šp.) - Bellucci (It.) 6:3, 6:1, Kecmanovič (13-Srb.) - Kovacevic (USA) 6:4, 7:6 (7:5), Medjedovič (Srb.) - Fearnley (15-Brit.) 6:4, 7:6 (7:2), Navone (Arg.) - Giron (16-USA) 6:2, 6:2.

Kvalifikace na tenisový grandslam US Open v New Yorku:

Muži - 1. kolo: Mérida (Šp.) - Svrčina (8-ČR) 1:6, 6:3, 7:5.

Ženy - 1. kolo: Viďmanová (ČR) - Iyengarová (USA) 6:1, 6:2, Aiavaová (Austr.) - Bejlek (8-ČR) 6:4, 4:6, 6:4.

Tenisový turnaj US Open - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,36 milionu dolarů):

Čtvrtfinále: Pegulaová, Draper (1-USA/Brit.) - M. Andrejevová, Medveděv (Rus.) 4:1, 4:1, Collinsová, Harrison (USA) - Townsendová, Shelton (USA) 4:1, 5:4 (7:2).

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 798.335 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) - Tsitsipas (1-Řec.) 6:3, 6:2, Darderi (3-It.) - McDonald (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4, Sonego (5-It.) - Dostanic (USA) 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), Van de Zandschulp (Niz.) - Arnaldi (6-It.) 6:3, 6:3, Báez (10-Arg.) - Carreňo (Šp.) 7:5, 6:2, Munar (12-Šp.) - Bellucci (It.) 6:3, 6:1, Kecmanovič (13-Srb.) - Kovacevic (USA) 6:4, 7:6 (7:5), Medjedovič (Srb.) - Fearnley (15-Brit.) 6:4, 7:6 (7:2), Navone (Arg.) - Giron (16-USA) 6:2, 6:2.

 
Další zprávy