Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Aktualizováno před 3 hodinami
Linda Nosková postoupila do finále turnaje v Tokiu poté, co její soupeřka Jelena Rybakinová odstoupila kvůli problémům se zády. Česká tenistka si tak zahraje už třetí letošní finále.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: Reuters

O titul si Češka zahraje s Belindou Bencicovou ze Švýcarska, která porazila Američanku Sofii Keninovou 7:6, 3:6, 6:2.

Jelena Rybakinová, wimbledonská šampionka z roku 2022 a nasazená dvojka turnaje v Tokiu, oznámila v sobotu ráno, že kvůli přetrvávajícím bolestem zad nenastoupí do semifinálového duelu.

"Je mi moc líto, že dnes nemohu hrát," uvedla kazašská hráčka narozená v Moskvě v prohlášení pořadatelům.

"Celý týden mě trápí záda a nejsem schopná hrát na sto procent. Mrzí mě, že fanoušci mě dnes neuvidí, ale doufám, že se tu objevím příští rok," dodala.

Její odstoupení automaticky posunulo Lindu Noskovou do nedělního finále Pan Pacific Open.

Sedmnáctá hráčka světa Nosková, která zakončí sezonu jako česká jednička, si zahraje už šesté finále kariéry a třetí v letošním roce.

V předchozích dvou podlehla - v Praze Marii Bouzkové a začátkem října v Pekingu Američance Amandě Anisimovové. Dosud jediný titul má svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy z loňského turnaje v mexickém Monterrey.

Nosková si v Tokiu připsala několik cenných vítězství a znovu potvrzuje, že patří mezi nejvýraznější mladé hráčky na okruhu. 

Pro Rybakinovou přichází odstoupení jen den poté, co si zajistila účast na Turnaji mistryň. I když její sezona patřila k nejúspěšnějším, zdravotní potíže ji provázejí už delší dobu.

"Cítím úlevu, že jsem se kvalifikovala na závěrečný turnaj roku, ale musím myslet i na zdraví," napsala Rybakinová fanouškům na sociálních sítích.

Nosková tak v Tokiu dostává šanci, která může znamenat další krok v jejím rychlém vzestupu. 

"Každé finále je pro mě cenné, ale tohle je výjimečné - hrát v Tokiu je úžasný zážitek," uvedla po oznámení soupeřčina odstoupení.

Sestřih utkání Lindy Noskové proti Anně Kalinské v Tokiu | Video: CANAL+ Sport

Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Nosková (6-ČR) - Rybakinová (2-Kaz.) bez boje, Bencicová (5-Švýc.) - Keninová (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

 
