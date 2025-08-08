Velká jízda dokonána. V Montrealu triumfovala domácí osmnáctiletá senzace

Kanadská naděje, jež zahájila sezonu na 333. místě světového žebříčku, ziskem trofeje završila životní týden, po němž se v pořadí WTA posune už na 34. příčku.
Vedle bývalé světové jedničky Ósakaové získala na turnaji skalpy i dalších třech grandslamových vítězek Sofie Keninové, Coco Gauffové a Jeleny Rybakinové. Ve třetím kole vyřadila po obratu i Marii Bouzkovou.
"Byl to tady v Montrealu neuvěřitelný týden. Chci poděkovat Naomi za úžasný zápas. Vždycky jsem k ní vzhlížela, když jsem byla malá, a je skvělé hrát s tak výbornou hráčkou," řekla Mboková sedmadvacetileté soupeřce, která usilovala o celkově osmý titul a první od Australian Open 2021.
Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu.
Mboková, rodačka z amerického Charlotte, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, vyhrála Canadian Open jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře.
Před ní se to povedlo Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Je také teprve třetí držitelkou divoké karty, která na akcích WTA1000 získala titul po Marii Šarapovové v Cincinnati 2011 a Andreescuové v Indian Wells 2019.
Shelton poprvé vyhrál na Masters
Američan Ben Shelton vyhrál v Torontu poprvé v kariéře turnaj kategorie Masters. Třetí a nejcennější trofej vybojoval dvaadvacetiletý Američan po téměř tříhodinové bitvě s Rusem Karenem Chačanovem, kterého ve finále zdolal 6:7, 6:4, 7:6.
Čtvrtý nasazený Shelton získal titul na Masters jako nejmladší tenista z USA od roku 2004, kdy triumfoval jednadvacetiletý Andy Roddick v Miami. Díky triumfu se posune v novém vydání světového žebříčku na své dosud nejlepší, šesté místo.
Chačanov, jenž v semifinále utekl z mečbolu nasazené jedničce Alexandru Zverevovi, vydřel úvodní set v tie-breaku 7:5.
Ve druhém setu, který musel být za stavu 2:2 kvůli technickým problémům s automatickým hlášením autů přerušen, si Shelton brejkem v závěru vynutil pokračování. Vyrovnaný třetí set, v němž si oba soupeři suverénně drželi podání, získal v dalším tie-breaku 7:3.
"Je to neskutečný pocit," řekl Shelton. "Byl to dlouhý týden, cesta do finále nebyla snadná. Můj nejlepší tenis přišel, když na tom nejvíc záleželo," pochvaloval si po výhře nad devětadvacetiletým Chačanovem, kterého porazil i ve druhém vzájemném zápase.
Tenisový turnaj žen v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 5.152,599 dolarů):
Dvouhra - finále: Mboková (Kan.) - Ósakaová (Jap.) 2:6, 6:4, 6:1.
Tenisový turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - finále: Shelton (4-USA) - Chačanov (11-Rus.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).
Čtyřhra - finále: Glasspool, Cash (2-Brit.) - Skupski, Salisbury (6-Brit.) 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.