Obrat nevyšel. Brenda Fruhvirtová dohrála i v Miami v prvním kole

Policie plánuje získat tři velkokapacitní vrtulníky a zřídit novou výcvikovou základnu pro elitní Útvar rychlého nasazení (URNA) za peníze ze zvýšených výdajů na obranu. Jde o projekty za jednotky miliardy korun, policie by je chtěla uskutečnit zhruba do deseti let. Deníku N to řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

Česká vláda chce v zákoně zakotvit vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu na obranu, návrh je nyní ve Sněmovně. K takovému zvýšení se Česko už dříve opakovaně politicky zavázalo v Severoatlantické alianci. Ministerstvo financí v posledních měsících obeslalo některé bezpečnostní složky a další instituce a vyzvalo je, aby se přihlásily s návrhy projektů, které by stát mohl z těchto výdajů proplatit.

"Nastudovali jsme si metodiku NATO, ze které je patrné, co lze uznat jako výdaj na obranu. A nejde jen o projekty pro armádu. Některé projekty pro policii se tam určitě dostanou," řekl Deníku N Vondrášek. Vrtulníky i výcviková základna mají podle něj v budoucnu sloužit hlavně pro URNA, který je určený na zásahy proti teroristům a chrání také české diplomaty a ambasády v zahraničí.