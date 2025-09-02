Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

O postup do semifinále v New Yorku si v dnešním programu zahraje ještě Markéta Vondroušová. Wimbledonská šampionka z roku 2023 vyzve od 1:00 SELČ světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Lehečka, který plnil ve Flushing Meadows roli nasazené dvacítky, vypadl v grandslamovém čtvrtfinále podruhé v kariéře.
Neuspěl v něm ani předloni na Australian Open. Postupem mezi nejlepších osm hráčů si vylepšil v New Yorku své maximum.
Proti šampionovi turnaje z roku 2022 Alcarazovi si Lehečka nevypracoval jediný brejkbol, sám o servis čtyřikrát přišel. Na vítězné míče prohrál 16:28. O rok mladší Španěl ho zdolal potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Lehečkovi se nepovedlo oplatit Alcarazovi porážku z letošního finále v Queen's Clubu.
O první set přišel Lehečka hned kvůli ztracenému servisu v úvodní hře. Manko již nesmazal a Alcaraz využil v závěru třetí setbol.
Také ve druhé sadě český tenista ztratil servis už v první hře a neskrýval nespokojenost. Alcaraz ho poté brejkl ještě jednou v koncovce a navýšil náskok. Ve třetím setu Lehečka držel vyrovnaný stav do 4:4. Poté opět na podání zaváhal a Alcaraz duel doservíroval.
Krejčíková své maximum ve Flushing Meadows nevylepšila. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře dohrála ve čtvrtfinále také v roce 2021. S loňskou finalistkou Pegulaovou prohrála druhý ze čtyř vzájemných zápasů.
V utkání doplatila na 24 nevynucených chyb, udělala také sedm dvojchyb. Pětkrát přišla o servis, soupeřce ho vzala jen dvakrát.
"Byl to těžký zápas. Hrála jsem s hráčkou, která je top, daří se jí tu a cítí se zde v pohodě. Škoda, že se mi to dnes nescházelo. Škoda, že mi dnes odjel servis na dovolenou," řekla českým novinářům Krejčíková.
"Jinak to ale vidím pozitivně. Odehrála jsem tu pět slušných zápasů. Čtyři jsem vyhrála, pátý mi nevyšel. Celou americkou sérii jsem odehrála dobře. Zlepšovala jsem se a dařilo se mi. Odjíždím úplně v jiném pozitivnějším rozpoložení, než v jakém jsem přijela. Za to jsem moc ráda. Škoda, že je tady konec, ale jede se dál. Konec sezony ještě není," doplnila.
V žebříčku se někdejší světová dvojka posune z 62. místa do první čtyřicítky.
Krejčíková, která v osmifinále vyřadila po rekordních osmi odvrácených mečbolech jinou Američanku Taylor Townsendovou, nezachytila znovu úvod utkání. Přišla hned o první servis a brzy ztrácela 0:3.
Přestože v sedmém gamu podání Pegulaové prolomila a mohla vyrovnat, servis znovu neudržela a domácí hráčka poté set dopodávala.
Svěřenkyni trenéra Jiřího Nováka se nedařilo dostat do hry ani ve druhé sadě. Znovu přišla o úvodní servis, neudržela ho ani v páté hře a soustředěně hrající Pegulaová získala náskok 4:1.
Krejčíková v závěru ještě zabojovala a snížila na 3:4. Pegulaovou však nerozhodila a domácí tenistka si v důležité osmé hře servis podržela. Krátce na to jí Krejčíková nabídla dvojchybou mečbol na 40:30.
Utkání zakončila česká tenistka po hodině a 26 minutách hry returnem do autu. Pegulaová si připsala jubilejní 100. vítězství na okruhu WTA na americké půdě.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále: Alcaraz (2-Šp.) - Lehečka (20-ČR) 6:4, 6:2, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále: Pegulaová (4-USA) - Krejčíková (ČR) 6:3, 6:3.
Junioři:
Dvouhra - 2. kolo: Kumstát (ČR) - Goode (USA) 6:2, 6:4.
Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo: J. Kovačková (6-ČR) - Leeová (USA) 6:2, 6:2, Paštiková (ČR) - Frodinová (16-USA) 6:2, 6:1.