Tenis

Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 15 minutami
Jiří Lehečka ani Barbora Krejčíková do premiérového semifinále US Open nepostoupili. Třiadvacetiletý český tenista dnes prohrál na newyorském betonu se světovou dvojkou Španělem Carlosem Alcarazem 4:6, 2:6, 4:6. Krejčíková podlehla čtvrté nasazené Američance Jessice Pegulaové 3:6, 3:6.
Jiří Lehečka ve čtvrtfinále US Open proti Carlosi Alcarazovi
Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále US Open proti Jessice Pegulaové
Carlos Alcaraz ve čtvrtfinále US Open proti Jiřímu Lehečkovi
Herec Jim Parsons sleduje čtvrtfinále US Open Barbora Krejčíková - Jessica Pegulaová
Jessica Pegulaová ve čtvrtfinále US Open proti Barboře Krejčíkové Zobrazit 19 fotografií

O postup do semifinále v New Yorku si v dnešním programu zahraje ještě Markéta Vondroušová. Wimbledonská šampionka z roku 2023 vyzve od 1:00 SELČ světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Lehečka, který plnil ve Flushing Meadows roli nasazené dvacítky, vypadl v grandslamovém čtvrtfinále podruhé v kariéře.

Neuspěl v něm ani předloni na Australian Open. Postupem mezi nejlepších osm hráčů si vylepšil v New Yorku své maximum.

Proti šampionovi turnaje z roku 2022 Alcarazovi si Lehečka nevypracoval jediný brejkbol, sám o servis čtyřikrát přišel. Na vítězné míče prohrál 16:28. O rok mladší Španěl ho zdolal potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Lehečkovi se nepovedlo oplatit Alcarazovi porážku z letošního finále v Queen's Clubu.

O první set přišel Lehečka hned kvůli ztracenému servisu v úvodní hře. Manko již nesmazal a Alcaraz využil v závěru třetí setbol.

Také ve druhé sadě český tenista ztratil servis už v první hře a neskrýval nespokojenost. Alcaraz ho poté brejkl ještě jednou v koncovce a navýšil náskok. Ve třetím setu Lehečka držel vyrovnaný stav do 4:4. Poté opět na podání zaváhal a Alcaraz duel doservíroval.

Krejčíková své maximum ve Flushing Meadows nevylepšila. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře dohrála ve čtvrtfinále také v roce 2021. S loňskou finalistkou Pegulaovou prohrála druhý ze čtyř vzájemných zápasů.

V utkání doplatila na 24 nevynucených chyb, udělala také sedm dvojchyb. Pětkrát přišla o servis, soupeřce ho vzala jen dvakrát.

"Byl to těžký zápas. Hrála jsem s hráčkou, která je top, daří se jí tu a cítí se zde v pohodě. Škoda, že se mi to dnes nescházelo. Škoda, že mi dnes odjel servis na dovolenou," řekla českým novinářům Krejčíková.

"Jinak to ale vidím pozitivně. Odehrála jsem tu pět slušných zápasů. Čtyři jsem vyhrála, pátý mi nevyšel. Celou americkou sérii jsem odehrála dobře. Zlepšovala jsem se a dařilo se mi. Odjíždím úplně v jiném pozitivnějším rozpoložení, než v jakém jsem přijela. Za to jsem moc ráda. Škoda, že je tady konec, ale jede se dál. Konec sezony ještě není," doplnila.

Související

Že máme v ČR systém na talenty? Muchová zpražila média na US Open nečekanou odpovědí

Karolína Muchová ve druhém kole US Open 2025
1:01

V žebříčku se někdejší světová dvojka posune z 62. místa do první čtyřicítky.

Krejčíková, která v osmifinále vyřadila po rekordních osmi odvrácených mečbolech jinou Američanku Taylor Townsendovou, nezachytila znovu úvod utkání. Přišla hned o první servis a brzy ztrácela 0:3.

Přestože v sedmém gamu podání Pegulaové prolomila a mohla vyrovnat, servis znovu neudržela a domácí hráčka poté set dopodávala.

Svěřenkyni trenéra Jiřího Nováka se nedařilo dostat do hry ani ve druhé sadě. Znovu přišla o úvodní servis, neudržela ho ani v páté hře a soustředěně hrající Pegulaová získala náskok 4:1.

Krejčíková v závěru ještě zabojovala a snížila na 3:4. Pegulaovou však nerozhodila a domácí tenistka si v důležité osmé hře servis podržela. Krátce na to jí Krejčíková nabídla dvojchybou mečbol na 40:30.

Utkání zakončila česká tenistka po hodině a 26 minutách hry returnem do autu. Pegulaová si připsala jubilejní 100. vítězství na okruhu WTA na americké půdě.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Alcaraz (2-Šp.) - Lehečka (20-ČR) 6:4, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Pegulaová (4-USA) - Krejčíková (ČR) 6:3, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo: Kumstát (ČR) - Goode (USA) 6:2, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo: J. Kovačková (6-ČR) - Leeová (USA) 6:2, 6:2, Paštiková (ČR) - Frodinová (16-USA) 6:2, 6:1.

 
Mohlo by vás zajímat

Lehečka – Alcaraz 0:3. Španěl jasně ovládl zápas

Lehečka – Alcaraz 0:3. Španěl jasně ovládl zápas

Krejčíková - Pegulaová 0:2. Česká tenistka neměla na další zázrak síly

Krejčíková - Pegulaová 0:2. Česká tenistka neměla na další zázrak síly

Že máme v ČR systém na talenty? Muchová zpražila média na US Open nečekanou odpovědí

Že máme v ČR systém na talenty? Muchová zpražila média na US Open nečekanou odpovědí
1:01

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče
Tenis sport Obsah US Open Barbora Krejčíková Jessica Pegulaová

Právě se děje

Aktualizováno před 15 minutami
Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili
Tenis

Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Tenista Jiří Lehečka nepostoupil do premiérového semifinále US Open, stejně dopadla i Barbora Krejčíková.
před 18 minutami
Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely
Zahraničí

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
před 1 hodinou
Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova
Domácí

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Vyhláška, která změní potravinový koš pro vaření ve školní jídelně, má i své kritiky.
před 1 hodinou

Vývoz LNG z USA v srpnu dosáhl rekordu, největším odběratelem zůstává Evropa

Vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států se v srpnu zvýšil na rekordní maximum 9,33 milionu tun z červencových 9,1 milionu tun. Největším odběratelem zůstala Evropa, kam směřovaly…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej
Motorismus

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Isack Hadjar proměnil skvělý víkend ve své první pódium ve formuli 1. Zandvoort mu otevřel dveře do vyšší ligy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin
Zahraničí

ŽIVĚ
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu
Domácí

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Podle poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a Jana Hrnčíře (SPD) hrozí to, že se kvůli tomu zastaví výstavba už připravených projektů.
Další zprávy