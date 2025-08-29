Vondroušová vyřadila nasazenou osmičku US Open. Uspěl také Lehečka

Předloňská vítězka Wimbledonu Vondroušová je v osmifinále US Open potřetí po letech 2018 a 2023. Vloni v New Yorku nestartovala kvůli zraněnému ramenu. Paoliniovou porazila i ve druhém vzájemném utkání. Příště narazí na nasazenou devítku a wimbledonskou vítězku z roku 2022 Jelenu Rybakinovou.
"Byl to těžký zápas. Dobře jsem podávala a velmi důležitý byl tie-break prvního setu či game na 5:1 ve druhé sadě. Obecně to byl skvělý duel," řekla Vondroušová.
"Cítím se dobře. Je to taková odplata za to, co jsem musela v posledních měsících protrpět s tím ramenem. Je super být zase zpět v takovýchto kolech a na takových kurtech," doplnila.
V prvním setu si obě hráčky držely servis, Vondroušová ve druhém a čtvrtém gamu odvrátila brejkbol. Udeřila pak ve zkrácené hře, kterou díky čtyřem vyhraným míčkům při servisu soupeřky záskala v poměru 7:4.
Ve druhé sadě pokračovala sokolovská rodačka ve stoprocentní hře na podání. Po brejku ve čtvrté hře pak duel definitivně zlomila dalším prolomeným podáním soupeřky v šestém gamu, kdy využila šestý brejkbol. Následně využila při vlastním servisu první mečbol.
Lehečku čeká francouzský veterán
Lehečka se probojoval do čtvrtého grandslamového osmifinále v kariéře a prvního na US Open. Mezi šestnáct nejlepších se dostal také dvakrát na Australian Open (2023, 2025) a předloni ve Wimbledonu.
V boji o čtvrtfinále narazí na sedmatřicetiletého Francouze Adriana Mannarina, který postoupil po skreči nasazené šestky Američana Bena Sheltona za stavu 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.
Třiadvacetiletý tenista z Kněžmostu porazil přemožitele Nora Caspera Ruuda z druhého kola Collignona za dvě hodiny a 11 minut. Pomohlo mu 39 vítězných míčů. Belgičan doplatil na 31 nevynucených chyb, udělal i 14 dvojchyb.
"Jsem rád, že jsem postoupil. Před zápasem jsem věděl, že budu favorit. Zároveň jsem ale viděl, jak (Collignon) hrál v minulém kole proti Ruudovi a jeho hra byla velmi nebezpečná," řekl Lehečka.
"Je potřeba zmínit, že soupeř udělal v prvním setu hodně chyb. Hrál zabržděně, nedařilo se mu na servisu a v důležitých stavech mi pomohl dvojchybami. Ve třetím setu se ale zlepšil a byla to velká bitva. O to cennější pro mě ta výhra je," doplnil Lehečka.
První set získal Lehečka díky brejku v páté hře. Ve druhé sadě Collignon přišel také díky řadě dvojchyb o podání třikrát a ve třetím setu si už Lehečka vítězství utéct nenechal. Čtyřmi gamy v řadě otočil nepříznivý vývoj ze stavu 1:3 a utkání zakončil při třetím mečbolu.
Alcaraz stále neztratil ani set
Druhý hráč světa Carlos Alcaraz ve třetím kole US Open porazil 6:2, 6:4, 6:0 Luciana Darderiho. Vítěz newyorského grandslamu z roku 2022 stále na probíhajícím turnaji neztratil set.
Dvaadvacetiletý Alcaraz si s o rok starším Italem poradil za hodinu a 44 minut a připsal si 80. vítězství na grandslamech. Ve druhém setu si španělský favorit zavolal fyzioterapeuta, ale po utkání uvedl, že nešlo o nic vážného.
Soupeřem pětinásobného grandslamového šampiona v osmifinále bude Arthur Rinderknech z Francie, kterého Alcaraz porazil ve všech třech dosavadních zápasech.
S turnajem se naopak rozloučila vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. Britská tenistka ve třetím kole, ve kterém se v New Yorku představila poprvé od zisku titulu, prohrála 1:6 a 2:6 s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Jessica Pegulaová v souboji bývalých finalistek porazila 6:1 a 7:5 Victorii Azarenkovou a postoupila do osmifinále.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 3. kolo: Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.) 6:4, 6:4, 6:4, Alcaraz (2-Šp.) - Darderi (32-It.) 6:2, 6:4, 6:0, Rinderknech - Bonzi (oba Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo: Vondroušová (ČR) - Paolini (7-It.) 7:6 (7:4), 6:1, Pegulaová (4-USA) - Azarenková (Běl.) 6:1, 7:5, Rybakinová (9-Kaz.) - Raducanuová (Brit.) 6:1, 6:2.
Čtyřhra - 1. kolo: Sisková, Olmosová (ČR/Mex.) - Nosková, Šramková (ČR/SR) 7:6 (7:2), 6:4.