Siniaková může vyzvat Babosovou se Stefaniovou, první finalistkou je Rybakinová

Aktualizováno před 6 minutami
Pokud tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupí do finále Turnaje mistryň, narazí na maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová. Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:4, 6:3 a stala se první finalistkou dvouhry.
Tímea Babosová
Nasazené sedmičky porazily tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej a Jelena Ostapenková 6:4, 7:6. Siniaková s Američankou Townsendovou se dnes v semifinále utkají s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.

Před utkáním Siniakové a Townsendové se uskuteční v Rijádu ještě druhá  dvouhra. O postup do finále zabojuje světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková s další Američankou Amandou Anisimovovou.

Finálové zápasy jsou na programu v sobotu.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra - semifinále: Rybakinová (6-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) 4:6, 6:4, 6:3.

Čtyřhra - semifinále: Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (6-Tchaj./Lot.) 6:4, 7:6 (7:5),

Další zprávy