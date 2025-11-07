Siniaková může vyzvat Babosovou se Stefaniovou, první finalistkou je Rybakinová

Nasazené sedmičky porazily tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej a Jelena Ostapenková 6:4, 7:6. Siniaková s Američankou Townsendovou se dnes v semifinále utkají s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
Před utkáním Siniakové a Townsendové se uskuteční v Rijádu ještě druhá dvouhra. O postup do finále zabojuje světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková s další Američankou Amandou Anisimovovou.
Finálové zápasy jsou na programu v sobotu.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra - semifinále: Rybakinová (6-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) 4:6, 6:4, 6:3.
Čtyřhra - semifinále: Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (6-Tchaj./Lot.) 6:4, 7:6 (7:5),