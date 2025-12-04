Tenis

Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou

včera
Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude od nynějška reprezentovat Rakousko. Čtyřiadvacetiletá hráčka oznámila na instagramu, že uspěla se žádostí o udělení občanství.
Anastasia Potapovová
Anastasia Potapovová | Foto: Reuters

V současnosti patří Potapovové ve světovém žebříčku 51. místo a rázem se stala rakouskou jedničkou. Z této pozice sesadila Julii Grabherovou, které patří 94. pozice.

Potapovová byla nejvýše předloni na 21. místě. Na okruhu WTA má rodačka ze Saratova dosud na kontě tři turnajová prvenství, letos ovládla únorovou akci v Kluži. V Rakousku se jí v roce 2023 podařilo vyhrát turnaj v Linci.

"Rakousko je země, kterou miluji, která je neuvěřitelně pohostinná a kde se momentálně cítím doma. Mám to ráda ve Vídni a těším se, až tam najdu svůj druhý domov," napsala Potapovová. "Představuje pro nás sportovní přínos a těšíme se na její příspěvek k rozvoji našeho týmu," uvedl rakouský svaz.

