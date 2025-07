Ten, který dráždil mocné. Rosol rozběsnil Nadalovu armádu, urážel ho i britský sir

Jeden z nejvýraznějších českých tenistů 21. století a nepříjemný hráč, který se dokázal dostat pod kůži leckomu, i nejslavnějším soupeřům. To je Lukáš Rosol. Muž, jenž dráždil mocné a byl léta v otevřeném nepřátelství se stíhaným šéfem českého tenisu Ivem Kaderkou. V dubnu loňského roku oznámil konec kariéry, ve čtvrtek mu bylo 40 let.

Na světovém žebříčku to dotáhl nejvýše na 26. místo v září 2014. Získal dva tituly na okruhu ATP: v rumunské Bukurešti v sezoně 2013 a v americkém Winston-Salemu o rok později.

Byl členem týmu během obou památných daviscupových triumfů České republiky v letech 2012 a 2013. Při druhém tažení za "salátovou mísou" odehrál po boku Tomáše Berdycha historicky nejdelší zápas tenisové čtyřhry.

Čeští dlouháni přetlačili v Ženevě domácí Švýcary Stana Wawrinku a Marca Chiudinelliho po neuvěřitelných sedmi hodinách a dvou minutách. Finální skóre? 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 a 24:22.

Rosolova reprezentační kariéra ovšem v roce 2021 končila neslavně. Tehdejší šéf svazu Ivo Kaderka na poslední chvíli nepodepsal nominaci zkušeného hráče na závěrečný turnaj Davis Cupu a vzájemná averze přerostla v otevřené nepřátelství.

V březnu minulého roku Rosol v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyprávěl, jak kvůli kritice Kaderky čelil šikaně a pomstě, jejímž nástrojem byly dotace pro jednotlivé kluby.

"Znemožnili mi trénovat ve velkých klubech v Češku. Pokaždé stejný důvod - jestli tě tu necháme trénovat, hrozí nám, že přijdeme o dotace, a to si nemůžeme dovolit. Když jsem se zeptal, kdo to nařídil, bylo to pokaždé z vedení svazu," uvedl.

Na grandslamech došel brněnský rodák třikrát do třetího kola. Dvakrát na antukovém Roland Garros (2011 a 2015). A v roce 2012 na Wimbledonu.

Právě tehdy se v londýnském All England Clubu nejvýrazněji zapsal do dějin světového tenisu.

Rosolovo šokující vítězství nad španělským gigantem Rafaelem Nadalem ve druhém kole poutá pozornost dodnes. Často nechybí v přehledech největších senzací nejslavnějšího turnaje.

Čech startující jako 102. hráč světa přetlačil dvojnásobného šampiona v nezapomenutelné pětisetové bitvě. Ta od té doby funguje jako stroj času: každý, kdo tehdy duel sledoval, si pamatuje kde, případně s kým.

Rosol dokázal Nadala přetlačit zejména servisem a drtivými forhendy hranými rychlostí přes 150 kilometrů za hodinu. Nasbíral 65 vítězných míčů a duel zakončil 22. esem.

"Rosol předvedl šílený výkon. Vůbec mu nezáleželo na tom, kdo stojí na druhé straně kurtu. Jak to, že jsme o něm dosud nevěděli?" rozplývala se BBC. "Tohle jsem nikdy neviděl. Střílel winnery jako blesky," obletěla svět citace slavného indického hráče Rohana Bopanny.

Jak už to v podobných případech bývá, Rosol v Londýně vypadl hned v dalším kole. Životní výhru už mu ale nikdo neodpáral, stejně jako zlost příznivců Nadala.

Čech totiž v utkání udělal něco, čeho si Nadal nejspíš vůbec nevšiml. Alespoň o tom nikdy nemluvil.

Super-armáda jeho oddaných fanoušků ale běsnila, když se do éteru dostaly záběry, jak se český outsider po jedné z přestávek zvedá z lavičky, míří na druhou stranu sítě, raketou boří přepečlivě srovnané lahve s pitím a narušuje tak jeden z proslulých rituálů španělského šampiona.

Šlo o drzost, kterou si nikdy nikdo jiný nedovolil.

Své si s Rosolem užil i Andy Murray. Ve vypjaté třísetové bitvě v semifinále v Mnichově v roce 2015 český tenista hvězdě nic nedaroval. Při jednom průchodu kolem sloupku sítě odmítl dát Britovi přednost a vrazil do něj ramenem.

"Co to dělá?" obrátil se Murray na rozhodčího a pak spustil na Rosola: "Děláš to každý týden. Nikdo na okruhu tě nemá rád. Všichni tě nenávidí." Čech se jen usmíval a Murray později vyprávěl, že to neměl říkat, s Rosolem prý nikdy neměl problém, jen se mu tehdy dostal do hlavy.

Českého tenisu naučil nevybíravému chování a různým hrám s psychikou soupeře jeho trenér Ctislav Doseděl. Rosol to prozradil minulý rok v podcastu Centrkurt.

"Říkal mi, že na kurtu musím být hajzl. Mimo kurt můžu být normální, takový jaký jsem, ale na kurtu ne. Měl jsem to pak naučené, nemít respekt. Někdy už to bylo moc, ale byla to moje cesta," prohlásil.