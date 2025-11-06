Chorvat byl v údivu z nebezpečného Berdycha. Čech pak ohromil svět tenisu jako Becker

Kudrnatý blonďák s kšiltovkou na hlavě odjížděl na podzim roku 2005 do Paříže s pověstí mladíka, na kterého se vyplatí dávat pozor.
Vždyť to byl ten zelenáč, co šokoval tenisovou veřejnost, když vyřadil z olympijských her v Aténách Rogera Federera a ve finále menšího turnaje v Bastadu pěkně potrápil Rafaela Nadala.
Ale že by se v kuloárech mluvilo o nějaké drtivé formě ambiciózního klučiny, to se rozhodně říct nedalo. Po US Open prohrál v prvním kole v Palermu, Vídni i Madridu. Pak v Basileji sice jeden zápas uhrál, ale následně dostal lekci od svého budoucího rivala Andyho Murrayho.
"Kdyby mi před turnajem někdo řekl, jak to v Paříži nakonec dopadne, ťukal bych si na hlavu. Ale v tenise se může stát cokoli," líčil tehdy novinářům Berdych s trofejí v ruce.
Viděno s odstupem dvou dekád to byla vlastně legendární chvíle, která dokonale vystihla kariéru rodáka z Valašského Meziříčí.
Dosavadní hegemoni tenisové sezony Federer s Nadalem tehdy léčili zranění a do Paříže vůbec nepřijeli. Šance uspět na turnaji se tak otevřela pro ostatní. Roli jedničky tu plnil Američan Andy Roddick, dvojkou byl Guillermo Coria z Argentiny, trojkou Rus Nikolaj Davyděnko.
Teprve z kvalifikace se do prestižního podniku drápali pánové jako Novak Djokovič nebo Stan Wawrinka.
Berdych začal svou pouť bitvou, která tak trochu symbolizovala české střídání generací. Proti němu se postavil Jiří Novák, zkušený matador, kterého denně vídal na kurtech v Prostějově a který už prožíval závěrečnou etapu kariéry.
"Zvláštní zápas, stát proti někomu, vedle koho vyrůstáte, ale všechny tyhle souvislosti musely na kurtu pryč. Rychlejší povrch mi víc vyhovoval a líp jsem servíroval," hodnotil později zápas, který vyhrál 7:5 a 6:3.
Prvního listopadu už český mladík přinutil všechny experty zbystřit, když si vyšlápl na Coriu, následně přetlačil i Juana Carlose Ferrera a Argentince Gastóna Gaudia porazil dokonce s kanárem.
Pikantní zkouška čekala na budoucího šampiona v semifinále, kde změřil síly s daviscupovým parťákem a tehdejší národní jedničkou Radkem Štěpánkem. Vyrovnaný boj ukončil Berdych ve třetí sadě, kterou ovládl 6:3.
"Odehrál jsem tu fantastický tenis. Končím s hlavou nahoře. Tomášovi jsem popřál hodně štěstí do finále, ať to tady dorazí," prozradil pak Štěpánek.
V památném finále chtěl Berdychovu chvíli překazit Ivan Ljubičič. Zkušený Chorvat, který to v květnu následujícího roku dotáhl na třetí místo žebříčku.
V roce 2005 se poslední utkání pařížského turnaje Masters ještě hrálo na tři vítězné sety a oba aktéři toho tedy využili na maximum. Berdych vyhrál první dva, Ljubičič kraloval zase v následujících dvou, rozhodovala až pátá sada.
Český tenista tlačil ze servisu a precizními údery od základní čáry dostával Chorvata do defenzivy. Nakonec proměnil čtvrtý mečbol a padl v euforii na zem.
Berdych se rázem zapsal do historie, byl druhým nejmladším vítězem pařížského turnaje hned po Borisi Beckerovi. A slova chvály pro něj měl i sám Ljubičič.
"Nejlepší slovo, jaké na něj sedí, je nebezpečný. Nikdy nevíte, co od toho kluka čekat, dokáže všechno," vysekl poklonu Chorvat.
Kariéra vytáhlého blonďáka rychle vystřelila, v příští sezoně už se dotkl první desítky žebříčku. Rok pak končil jako 13. hráč světa. V kariéře to dotáhl nejvýše do první čtyřky a stal se na šest let stabilním členem top 10, ale významnější turnaj už nikdy nevyhrál.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.