Teď se tu nikoho nebojím, je to jen o mně, říká Plíšková. Konečně překonala wimbledonský strašák

před 5 hodinami

Česká tenistka se poprvé v kariéře protáhla do třetího kola Wimbledonu. Teď doufá, že to nebude její poslední slovo.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Byl to poslední grandslam, kde dosud nedokázala dojít alespoň do třetího kola, konečně má tuhle metu Karolína Plíšková za sebou. Na Wimbledonu ve středu smetla bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou za 72 minut dvakrát 6:3.

"Nebyl to naprosto skvělý zápas, ale blížil se tomu. Na škále od jedné do deseti to byla nějaká sedmička nebo osmička. Můžu podávat daleko líp, s lepším procentem, trefit víc es (v utkání dala dvě esa, pozn. red). Stejně to byl ale jeden z mých nejlepších zápasů na trávě proti opravdu těžké protivnici," byla spokojená česká tenistka.

Průnik mezi posledních 32 hráček se jí v Londýně povedl až na šestý pokus.

"Nevím, proč to trvalo tak dlouho, ale jsem šťastná, že se to povedlo. Možná pomohlo i to, že jsem čelila jsem hodně dobré soupeřce, tudíž tlak nebyl vysloveně jen na mě. Proto jsem dnes hrála uvolněněji. Přemýšlela jsem o tenise, ne o sobě. Bojovala jsem se soupeřkou a ne sama se sebou, což je pro mě důležité."

Jen doufá, že třetí kolo tu ještě není pro letošek konečná. "Vždycky jsem věřila, že tady můžu něco uhrát, nevím jestli třetí nebo čtvrté kolo, ale vždycky tady budu mít šanci," uvedla.

Na centrálním dvorci All England Clubu hrála podruhé v kariéře, zatímco loni se loučila ve druhém kole porážkou, tentokrát měla při podání rukou lepší náladu než soupeřka.

"Není to tak, že bych si na něm nevěřila. I loni jsem na něm hrála docela dobře, přestože to nevyšlo. Cítila jsem se dobře, sebevědomě. Na ni jsem si věřila, i když mě párkrát porazila a vyhrané zápasy byly těžké. Po protrápeném prvním kole jsem se dneska celkově cítila o hodně líp," přiznala šestadvacetiletá tenistka.

V nabídce centrálního dvorce byl její duel proti Azarenkové hned jako první v pořadí, takže tribuny ještě nebyly zcela zaplněné a ten, kdo už na zelených židličkách seděl si ještě šuškal o tom, jak se těší na následující utkání Rogera Federera. Nábožné ticho se tedy nekonalo a možná i proto na Plíškovou slavný dvorec nijak mysticky nepůsobil.

"Nepůsobil tak. Vím o těch zvláštních pravidlech. Hráčky na sebe při odchodu do šaten čekají. Nedávají se rozhovory hned na kurtu, což schvaluju. Ale jinak pro mě jsou centry na všech grandslamech skvělé, ráda si na nich zahraju. Dneska ale byla atmosféra mnohem lepší než na dvanáctce, na které jsem hrála první kolo," pochvalovala si.

Ani turnaj jako takový zatím na světovou osmičku nijak nezapůsobil i přesto, že konečně překonala osobní strašák. "Pořád z něj nejsem odvařená. Ani necítím nějakou úlevu. Nemyslím si, že by byl nejlepším turnajem na světě, jak všichni tvrdí. Pro mě jsou všechny čtyři grandslamy na nejvyšší úrovni, sjíždí se na ně nejlepší hráči. Ale jo, kdybych dál vyhrávala, asi by se mi tu líbilo víc," uznala.

V dalším kole na na ni číhá 28. hráčka světa Rumunka Mihaela Buzarnescuová, která prožívá zatím životní sezonu. Plíšková se ale nebojí. "Není tady nikdo, koho bych se bála. Je to všechno jen o mně a pak až o soupeřkách. Samozřejmě, že jsou ve hře pořád kvalitní hráčky, ale když budu hrát dobře, nemám se čeho bát," věří si rodačka z Loun.