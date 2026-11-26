Bylo blízko ke kolosálnímu průšvihu. Hlavní favorit na daviscupový triumf mohl být venku už ve čtvrtfinále. Itálie vydřela postup proti Korejcům až ve čtyřhře. Před semifinálovou bitvou s českým týmem ale zmítají médii spekulace, zda domácí reprezentaci neškodí propíraná nenávist mezi Lorenzem Musettim a Matteem Berrettinim.
Italská média tím žijí už přes měsíc. Dvě tenisové hvězdy a někdejší kamarádi se najednou nemůžou ani cítit. Přestali se sledovat na sociálních sítích, vyhýbají se vzájemnému kontaktu a jeden o druhém se odmítá vyjadřovat.
Nikdo oficiálně nepotvrdil, co se stalo. Nejčastější variantou v italských médiích je příběh, podle kterého Musetti randil s Berrettiniho bývalou přítelkyní Vanessou Belliniovou, která se s ním nedávno rozešla.
Ať se mezi nimi stalo cokoli, je evidentní, že se negativní atmosféra přenesla i do daviscupového týmu, kam se navzdory všem předpokladům Berrettini dostal a ve středu večer stál na kurtu v rozhodující čtyřhře proti Korejcům po boku Andrey Vavassoriho.
„Nominace Mattea vznikla jako reakce na to, že se sehraný deblový pár Vavassori a Bolelli před koncem sezony rozešel a hledali jsme novou variantu,“ vysvětlil nehrající kapitán Italů Filippo Volandri.
To ale asi netušil, kolik zlé krve tím i tak přenese do národního týmu. Podle italských médií měl mít k celému týmu i proslov.
„Nechme být, co se stalo, zapomeňte na zášť a pojďme dál,“ cituje slova Volandriho deník La Gazzetta dello Sport.
Vzájemnou nevraživost mezi Musettim a Berrettinim jde ale těžko skrýt. Na tiskových konferencích jsou vždy na opačném konci stolu a při středečním nástupu na kurtu a následném zpěvu hymny, kdy se všichni hráči drželi kolem ramen, udělal Berrettini vše pro to, aby se o šest let mladšího spoluhráče nemusel dotknout.
Do očí bijící byla i oslava postupu nad Koreou, po které se Berrettini se všemi spoluhráči srdečně objal a pouze s Musettim si jen symbolicky plácl.
Ale to není zdaleka jediný problém, který musí domácí reprezentace před páteční bitvou s družinou Tomáše Berdycha řešit.
Flavio Cobolli přijel z Turnaje mistrů, kde nevyhrál ani zápas, totálně z formy a na kurtu po porážce od 139. hráče světa Kwon Sun-ua.
Berrettini po vítězné čtyřhry přišel na tiskovou konferenci s ledovým pytlíkem přilepeným na loktu. Bolest paže ho trápila už na Masters v Paříži, a dokonce kvůli tomu nenastoupil do osmifinálového šlágru proti Carlosu Alcarazovi.
„Dělal jsem vše pro to, abych se stihl připravit na Davis Cup. A na kurtu jsem se cítil skvěle, bohužel o tělo je třeba se starat neustále, a nemohl jsem si sem vzít celou ledovou lázeň, tak mám alespoň tohle,“ vtipkoval někdejší šestý hráč světa.
Vedle Cobolliho (7.), Musettiho (27.), Berrettiniho (43.) a deblisty Vavassoriho je ve výběru kapitána Filippa Volandriho ještě Luciano Darderi (21.) a je tedy možné, že do pátečního semifinále zasáhne právě on.
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