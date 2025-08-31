Taylor zbláznila Státy, mluví o sobě jako o bájném Fénixovi. V cestě stojí Krejčíková

"Je to větší než já," hlásí devětadvacetiletá rodačka z Chicaga. A má pravdu.
Po incidentu s Ostapenkovou přispěchal se svým dílkem podpory snad každý, kdo pro americký tenis a jeho historii něco znamená.
Townsendová zprvu odmítla, že by ve slovech Lotyšky cítila rasistický podtext.
"Já jsem to tak nevnímala. Ale pravdou je, že stigma o nevzdělanosti černošské komunity existuje, přestože je to daleko od pravdy. Jestli to bylo rasové, nebo ne, na to se musíte zeptat jí," řekla Townsendová.
Připomeňme, že Ostapenková na Američanku po utkání u sítě křičela: "Nemáš žádnou úroveň, žádné vzdělání."
Townsendová se jí totiž neomluvila za zásah pásky, který během jedné z výměn změnil trajektorii míčku. Tenisté se za takzvané "prasátko" obvykle soupeři gestem omlouvají.
Následné vysvětlení lotyšské tenistky už se v Americe do narativu příliš nehodí. Vinou své nedokonalé angličtiny prý vzděláním nemyslela vzdělání, ale spíše jakousi nepsanou tenisovou etiketu.
Kola už se roztočila a z Townsendové je překvapivě jedna z největších osobností dosavadního průběhu turnaje.
"Jediné, co můžu říct je: Vítejte na téhle show," hlásila dvaceti tisícům nadšených fanoušků na stadionu Arthura Ashe, když ve 3. kole šokovala ruskou superstar Mirru Andrejevovou.
Nakonec ale mluvila dál: "Cítím se skvěle. Jsem opravdu hrdá. Děkuji všem, kteří mě za posledních 48 hodin podpořili. Je to větší než já. Je to o nějakém vzkazu, je to o reprezentaci. Je to o tom být odvážný a postavit se sám za sebe. A to jsem udělala. Teď vidíte pravou Taylor Townsendovou."
V posledních zápasech nastupuje v herním oděvu, který je inspirován příběhem bájného Fénixe. Townsendová si jej navrhla sama, je pro ni silně symbolický.
"Fénix je vymyšlený tvor, ale jeho premisou je, že musíte spálit nebo ztratit své staré já, abyste mohli povstat jako něco nového. Mám pocit, že to svědčí o mé kariéře, o mně jako o člověku, o mně jako o ženě, o mně jako o hráčce," řekla tenistka, která udivuje svým návratem po narození syna Adyna.
Deblová partnerka Kateřiny Siniakové, s níž vyhrála loňský Wimbledon a letošní Australian Open, prožívá jeden ze životních turnajů. V osmifinále US Open ale už jednou byla, před šesti lety, kdy slavně prošla z kvalifikace.
Teď je však po konfliktu a následné obří vlně reakcí nabitá zvláštní energií. Ve třech kolech neztratila ani set, její údery soupeřkám nebývale ubližují.
V neděli na kurtu Louise Armstronga bude mít znovu frenetickou podporu, soupeřkou ovšem bude rozjetá Češka a dvojnásobná grandslamová vítězka Barbora Krejčíková.
Zápas o postup do čtvrtfinále US Open bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.