Táta říkal, že čtyřhru neumím, trenéři se mi smáli. Šafářová se jí bála, pak překonala předsudky

před 54 minutami

"Na tenhle moment nikdy nezapomenu," říká čerstvá světová jednička ve čtyřhře Lucie Šafářová.

Praha - Splnila si odvážný sen, který si určila už jako malá holčička z Brna. Lucie Šafářová je světovou jedničkou. Ve čtyřhře, což se s odstupem času jeví jako malý tenisový zázrak. Prakticky nikdo totiž v minulosti nevěřil, že by mohla být úspěšná právě v této specifické disciplíně.

"Trvalo to asi dvacet let a spoustu práce, ale sen se splnil. Je to krásné, trochu neuvěřitelné a jsem za to moc vděčná i pyšná," napsala Šafářová v dojemném a dlouhém vzkazu fanouškům na svém instagramovém účtu.

Pýchu cítí o to víc, že překonala všechny překážky, které k nejvyšší možné metě vedly. "Táta mi vždy říkal, že tu čtyřhru neumím, ať radši ani nechodím na síť a byli tu trenéři, kteří se mi smáli jak jsem v ní špatná, že to je hrůza. Byly chvíle, kdy jsem se bála jít na zápas čtyřhry, že to budu zase kazit… právě proto tohle pro mě znamená víc, než dokážu říct," dodala tenistka.

Postupem času smetla pod pomyslný koberec předsudky ostatních, věřila sama v sebe a tvrdou prací se dostala až na samotný vrchol.

"Všechno jde, když máme víru a pracujeme na sobě. Tohle je to, co bych chtěla říct za sebe i všem mladým sportovcům. Jděte si za svými sny, vše jde, když má člověk víru a vůli."

Třicetiletá hráčka dále zdůraznila, že debl je týmovou prací a proto poděkovala své tradiční a momentálně zraněné partnerce Bethanii Mattekové-Sandsové. "Chtěla bych jí popřát brzké uzdravení. Myslím si, že tento titul si zasloužíme obě a je pěkné, že ho oba v kariéře máme," prohlásila. A nevynechala ani současnou, řekněme náhradní spoluhráčku Barboru Strýcovou.

"Spolu jdeme tenisovou cestou od našich deseti let a je mojí kamarádkou, se kterou jsme prožily životní momenty, které nikdy nezapomeneme. Loňské medaile z Ria a teď titul světové jedničky," připomněla Šafářová.

Poděkovala i rodině, která je pro ni hnacím motorem a největší oporou, trenérům, kteří jí k velkému úspěchu pomohli a také fanouškům za jejich podporu.

Na závěr ujistila, že sezona pro ni rozhodně nekončí. "Tenis a asi i každý jiný sport jde velmi rychle dál a já mám další sny a cíle. Většina lidí už si na tohle za chvíli ani nevzpomene, ale já na tento moment určitě nikdy nezapomenu," uzavřela česká fedcupová reprezentantka.