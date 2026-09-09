„Táta mě ponižoval, máma každý večer brečela.“ Česká tenistka líčí životní příběh

Patřila k největším tenisovým talentům světa, přesto ukončila kariéru už ve 22 letech. Bývalá česká hráčka Daniela „Dája“ Bedáňová až dlouho po ní promluvila o tom, jakým psychickým tlakem a šikanou si procházela ze strany otce. Letos o tom vydala dokonce knihu.
Na přelomu milénia okruh WTA Bedáňovou vyhlásil Nováčkem roku. Dotáhla to na 16. příčku v rankingu a zahrála si čtvrtfinále US Open 2001, když před tím senzačně porazila slavnou Moniku Selešovou.
Nikdo nevěděl, že v pozadí jejího příběhu jsou i velké oběti a příkoří, která musela snášet ze strany otce Jana Bedáně, který ji trénoval.
„Snažil se mě vybičovat k tomu, abych to měla v zápase lehčí, aby pro mě kurt byla úleva. Což se mu dařilo. Spousta hráček tam byla paralyzovaná, já si to šla užít,“ vysvětluje v pořadu KANÁR+, který bude mít premiéru ve středu od 20:30 na stanici Canal+ Sport.
Bedáňová našla odvahu o této historii mluvit až po smrti otce, který zemřel na infarkt před deseti lety. Letos dokonce vydala knihu Můj život na kurtu a Těžká kniha tenisu Jana Bedáně, kde popisuje těžký vztah k otci i jeho netradiční trenérské praktiky.
„Byly to hlášky typu ‚jsi úplně k ničemu‘, ‚i ta malá holka je lepší než ty‘ a podobně. Všechno bylo špatně. Měl to postavené na neustálém ponižování a když byl hodně vzteklý, tak i na nějaké té facce,“ popisuje rodačka z Ostravy.
Našla dokonce i odvahu k tomu, aby trenérské područí otce opustila a našla si jiného kouče, jenže pod tlakem vědomí, že chce dokázat, že svého rodiče nepotřebuje, se dostala do výsledkové mizérie a stejně se k Bedáňovi vrátila.
„Doufala jsem, že to bude jiné, když budu starší. Nakonec to ale sklouzlo do stejných kolejí, a když mě byl v mých 21 letech zase schopný uhodit, řekla jsem si dost, tohle už nemám zapotřebí,“ vysvětlila konec kariéry.
Dodnes se jí kdekdo ptá, proč psychickému i fyzickému týrání neučinila přítrž její maminka, která o všem musela vědět.
„Ségra mi až teď přiznala, že mamka každý večer brečela. Chtěla mi pomoct, abych tohle nemusela prožívat, ale zároveň věděla, že mám tenis ráda a že ho chci hrát. Navíc, on i na mamku vztáhl ruku, když se mě chtěla zastat,“ dodala.
Bedáňová si během krátké kariéry prošla anorexií i bulimií, stopku jí tedy v tenise vystavilo nejen tělo, ale i hlava.
Nyní už se ve 43 letech v Olomouci věnuje soukromým tenisovým lekcím a čas na kurtu si užívá mimo profesionální okruh.
ŽIVĚ Po ruských útocích na Ukrajině zahynuli tři lidé, po ukrajinských v Rusku čtyři
Při ruských útocích na jihu Ukrajiny v noci na středu podle místních úřadů přišli o život nejméně tři lidé, z toho dva u hraničního přechodu s Moldavskem, který byl kvůli tomu dočasně uzavřen. Informovala o tom ruskojazyčná služba serveru BBC. Ruská armáda v noci opět útočila na Kyjev, podle záchranářů, na něž se odvolává BBC, se tyto útoky ve středu zřejmě obešly bez obětí.
Bývalý strážce Lobotka byl osvobozen ze založení požáru v Českém Švýcarsku
Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.
ŽIVĚ Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku, ropa zdražuje
Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery.
Úchvatná noční show gradovala erupcí americké euforie. Shelton udolal obhájce Alcaraze
Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po čtyři a půl hodiny dlouhé bitvě prohrál 7:6, 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7 s domácím Benem Sheltonem.
Éra levných úvěrů skončila. Sazby hypoték jsou nejvýš za dva roky
Průměrná sazba hypoték počátkem září meziměsíčně stoupla o 0,09 procentního bodu na 5,51 procenta. Zvýšila se pošesté v řadě a dostala se nejvýše od léta 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.