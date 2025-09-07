"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

Už od roku 2020 zpestřuje tenisový svět hvězdná exhibice UTS pod záštitou podnikatele Alexe Popyrina a někdejšího kouče Sereny Williamsové Patricka Mouratogloua.
Pro někoho trnem v oku kvůli nabourávání tenisových konvencí netradičními herními pravidly, pro jiné příjemné zpestření a štědrý přivýdělek pro hráče z širší světové špičky.
V letošní sezoně v ní výraznější stopu zanechávají i Češi. Takový Tomáš Macháč v Mexiku ovládl první zastávku letošního roku, na další v Nîmes si zahrál finále. S předstihem si tak zajistil místenku v prosincovém londýnském vyvrcholení letošního ročníku série těchto exhibic.
Chybět nebude ani v říjnovém dílu seriálu, a to v Hongkongu . "Macháč je jedním z nejslibnějších hráčů na okruhu a je ozdobou našeho UTS," napsali pořadatelé o berounském rodákovi, který má na exhibicích přezdívku The Air Machete.
Na podniku v Hong Kongu nebude chybět ani čerstvě dvacetiletý Jakub Menšík, kterého Mouratoglou vychválil ve speciálním videu.
"Je to neuvěřitelný hráč. Když si vezmete, kolik mu je, jaké už má výsledky a jak hraje, je to úžasné. Jednou bude mezi nejlepšími hráči světa, bude hrát semifinále i finále grandslamů," myslí si Francouz.
Menšíkovi se přitom poté, co senzačně vyhrál turnaj Masters v Miami, tolik nedaří. Sice se postupně dostal do první dvacítky, ale na grandslamu se mu zatím nepovedlo přetavit nasazené pozice ve větší výsledek. V New Yorku minulý týden vypadl už ve druhém kole.
"Za mě má velmi kompletní hru, skvěle se pohybuje na to, jak je vysoký. Je to někdo, kdo prostě chcete sledovat, ještě před tím, než se dostane do úplné špičky," vylíčil Mouratoglou, proč si ho do UTS pozval.
Na této exhibici tenisté hrají zápasy rozdělené na čtvrtiny, kdy každá trvá osm minut, vítězem je ten, kdo vyhraje tři čtvrtiny, nebo kdo ovládne za stavu 2:2 náhlou smrt na dva vítězné body po sebě. K dispozici je vždy jen jeden servis a počítá se i prasátko.
Vítěz turnaje v Hongkongu si přijde na šek s částkou 306 tisíc dolarů, tedy téměř šest a půl milionu korun.