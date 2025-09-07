Tenis

"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Vrcholí poslední grandslam sezony a blíží se i finiš bohaté exhibice, za kterou stojí slavný francouzský tenisový trenér Patrick Mouratoglou. Další díl Ultimate Tennis Showdown je na programu v polovině října v Hong Kongu a základními pilíři turnaje budou Češi Tomáš Macháč a Jakub Menšík.
Jakub Menšík
Jakub Menšík | Foto: Reuters

Už od roku 2020 zpestřuje tenisový svět hvězdná exhibice UTS pod záštitou podnikatele Alexe Popyrina a někdejšího kouče Sereny Williamsové Patricka Mouratogloua.

Pro někoho trnem v oku kvůli nabourávání tenisových konvencí netradičními herními pravidly, pro jiné příjemné zpestření a štědrý přivýdělek pro hráče z širší světové špičky. 

V letošní sezoně v ní výraznější stopu zanechávají i Češi. Takový Tomáš Macháč v Mexiku ovládl první zastávku letošního roku, na další v Nîmes si zahrál finále. S předstihem si tak zajistil místenku v prosincovém londýnském vyvrcholení letošního ročníku série těchto exhibic.

Chybět nebude ani v říjnovém dílu seriálu, a to v Hongkongu . "Macháč je jedním z nejslibnějších hráčů na okruhu a je ozdobou našeho UTS," napsali pořadatelé o berounském rodákovi, který má na exhibicích přezdívku The Air Machete.

Na podniku v Hong Kongu nebude chybět ani čerstvě dvacetiletý Jakub Menšík, kterého Mouratoglou vychválil ve speciálním videu.

"Je to neuvěřitelný hráč. Když si vezmete, kolik mu je, jaké už má výsledky a jak hraje, je to úžasné. Jednou bude mezi nejlepšími hráči světa, bude hrát semifinále i finále grandslamů," myslí si Francouz. 

Menšíkovi se přitom poté, co senzačně vyhrál turnaj Masters v Miami, tolik nedaří. Sice se postupně dostal do první dvacítky, ale na grandslamu se mu zatím nepovedlo přetavit nasazené pozice ve větší výsledek. V New Yorku minulý týden vypadl už ve druhém kole. 

"Za mě má velmi kompletní hru, skvěle se pohybuje na to, jak je vysoký. Je to někdo, kdo prostě chcete sledovat, ještě před tím, než se dostane do úplné špičky," vylíčil Mouratoglou, proč si ho do UTS pozval.  

Na této exhibici tenisté hrají zápasy rozdělené na čtvrtiny, kdy každá trvá osm minut, vítězem je ten, kdo vyhraje tři čtvrtiny, nebo kdo ovládne za stavu 2:2 náhlou smrt na dva vítězné body po sebě. K dispozici je vždy jen jeden servis a počítá se i prasátko.

Vítěz turnaje v Hongkongu si přijde na šek s částkou 306 tisíc dolarů, tedy téměř šest a půl milionu korun.

Související

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Martina Navrátilová
 
Mohlo by vás zajímat

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce

Neúspěch ve finále US Open Siniakovou bolel. Chystá návrat k české parťačce

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní

Vévodkyně se za Navrátilovou přimluvila. Teď britská královská rodina smutní
Tenis sport Obsah Jakub Menšík Patrick Mouratoglou Tomáš Macháč

Právě se děje

před 38 minutami
Palestinští teroristé otřásli světem: hromadný únos letadel skončil ohnivým infernem
Magazín

Palestinští teroristé otřásli světem: hromadný únos letadel skončil ohnivým infernem

V září 1970 došlo k největšímu synchronizovanému únosu letadel.
před 39 minutami
Nechápete současné umění? Mockrát je opravdu jen blbý, přiznává šéf galerie DOX
Výtvarné umění

Nechápete současné umění? Mockrát je opravdu jen blbý, přiznává šéf galerie DOX

Někteří lidé tvrdí, že vlivem umělé inteligence klasické umění zanikne, ale já si to nemyslím, říká ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka.
Aktualizováno před 53 minutami
Magazín

Měsíc zrudne večer. Krvavé zatmění nastane už za soumraku

Měsíc zrudne večer. Krvavé zatmění nastane už za soumraku
Prohlédnout si 8 fotografií
Zatmění lidi odjakživa fascinovalo. Díky rudému zbarvení Měsíce ho často chápali jako předzvěst katastrofy.
Červený odstín mají přitom na svědomí dlouhovlnné (červené) paprsky slunečního světla, která během úplného zatmění dopadají na povrch Měsíce.
před 1 hodinou
"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS
Tenis

"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

Vrcholí poslední grandslam sezony a blíží se i finiš bohaté exhibice, za kterou stojí slavný francouzský tenisový trenér Patrick Mouratoglou.
před 1 hodinou
Magazín

Korejské toasty naplněné k prasknutí. Na Žižkově vzniklo bistro s vtipnými detaily

Korejské toasty naplněné k prasknutí. Na Žižkově vzniklo bistro s vtipnými detaily
Prohlédnout si 14 fotografií
Bbred - místo, kde dostanete nadupaný sendvič, odpočinete si v minimalistickém interiéru a nasajete atmosféru kaváren, jaké byste mohli znát třeba z Hanoje nebo Soulu. Ve velkém se zde "toastuje" jen pár kroků od Žižkovské věže, která jako by střežila všechny okolní podniky.
Nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad otevřeli toastové bistro inspirované korejským street foodem, evropskou estetikou a žižkovskou atmosférou. A zabodovali nejen chutí, ale i vtipnými designovými detaily.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla
Tenis

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková obhájila titul ve dvouhře na US Open.
před 2 hodinami

Ukrajinské drony zasáhly v Brjanské oblasti ropovod Družba, uvádí Reuters

Ukrajina v noci na dnešek zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země, napsala ráno agentura Reuters. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi uvedl na Telegramu, že…
Přečíst zprávu
Další zprávy